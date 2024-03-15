15 марта 2024, 06:17

Байден проигнорировал крупнейшую угрозу терактов в США со времен башен-близнецов — сенатор

РИА «Новости»
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В США въехало рекордное количество нелегальных мигрантов. Страна столкнулась с самой высокой угрозой терроризма с 2001 года, но президент Джо Байден проигнорировал проблему. Сенатор от штата Техас Тед Круз заявил об этом в интервью телеканалу Fox News.

«Директор ФБР абсолютно прав: террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября. <…> И Джо Байден, и каждый демократ в конгрессе являются соучастниками. Они отказываются что-либо предпринимать, чтобы остановить это», - возмутился политик.

Из-за политики открытых границ, по информации Теда Круза, за время правления Джо Байдена в США попали 10,4 миллиона мигрантов. Только за последние две недели появились новости о ввозе 320 тысяч нелегалов через 43 аэропорта. Сенатор обвинил Белый дом в замалчивании проблемы и призвал разрешить миграционный кризис.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор настоял на переброске к южной границе США группировки из 70-80 тысяч военнослужащих. Он призвал сделать это как можно скорее.

США Терроризм Джо Байден
15 марта 2024, 04:36
На Западе сделали неожиданное заявление о России перед выборами
РИА «Новости»
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На Западе сделали неожиданное заявление о России. По мнению журналистов Bloomberg, российским избирателям нет поводов жаловаться на действующего президента Владимира Путина, так как экономика страны уверенно растет, несмотря на санкции.

Журналисты признали, что санкции не смогли подкосить российскую экономику, которая выросла вопреки ограничениям.

«Данные за январь показывают, что розничный товарооборот, реальные зарплаты и промышленное производство оказались лучше, чем предсказывали рыночные прогнозы», - сказано в статье.

Автор материала добавил, что у российский избирателей нет причин для недовольства действующим президентом, так как зарплаты взлетели, рубль стабилизировался, а нищета и безработица достигли рекордно низкого уровня.

Ранее немецкий журнал Focus написал, что антироссийские санкции имели лишь краткосрочный эффект.

Экономика России не развалилась , а, напротив, окрепла.

На Западе сделали неожиданное заявление о России. По мнению журналистов Bloomberg , российским избирателям нет поводов жаловаться на действующего президента Владимира Путина, так как экономика страны уверенно растет, несмотря на санкции.

Санкции Россия Запад Владимир Путин Экономика Выборы
15 марта 2024, 04:19
Голосование на выборах президента России началось в Таиланде
РИА «Новости»
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В Таиланде на территории генконсульства России началось голосование на выборах президента РФ. Об этом сообщил ТАСС.

Таиланд - первая страна, в которой началось основное голосование на выборах президента России за рубежом. Оно будет проходить три дня.

«На избирательный участок придут не только российские граждане, которые проживают здесь на долгосрочной основе. К нам также обращаются российские туристы, которые интересуются вопросами организации голосования в Таиланде, где они будут проводить отпуск», - уточнил генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

Ранее избирательные участки открылись в восточных регионах России. Первыми голосовать начали жители Колымы, Сахалина и Курильских островов. За ними к избирательному процессу подключились в Забайкалье, Якутии и Приамурье , а потом - в Бурятии и Иркутской области. На Сахалине старейшие жители региона сами пришли на участок для голосования.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предупредила о возможных провокациях в недружественных странах в дни голосования на выборах президента России. По ее словам, на Западе массово нарушают избирательные права россиян.

Россия Таиланд Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 03:06
Макрон допустил, что Франция сможет противостоять России
РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова противостоять России. Об этом он сказал в интервью национальному телеканалу France 2.

«Для нас наступило время сопротивления. Если ситуация ухудшится –мы готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит», - заявил французский лидер.

Макрон добавил, что Франция сделает все для того, чтобы достичь этой цели. При этом он отметил, что его страна не воюет ни с Россией, ни с российским народом, а только поддерживает Украину.

По его словам, условия мира должны определить именно украинцы. Макрон также заявил, что «мир не означает капитуляцию Украины».

Французский лидер также добавил, что его страна не должна участвовать в эскалации, так как является ядерной державой. Франция не возьмет на себя инициативу в зоне боевых действий на Украине, не станет наступать.

Макрон также высказался об отсутствии контактов с президентом РФ Владимиром Путиным , отметив, что в этом нет ничего личного.

Эммануэль Макрон Россия Франция
15 марта 2024, 02:55
«Ничего личного». Макрон — о взаимоотношениях с Путиным
РИА «Новости»
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В отсутствии контактов с российским лидером Владимиром Путиным нет ничего личного. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию France 2.

Французский лидер отметил, что у него было «сотни часов» разговоров с Путиным. Он объяснил, что отсутствие контактов с российским президентом не имеет отношения к какому-то «холоду» в отношениях с российским лидером.

«Здесь нет ничего личного. И я не хочу делать это личным. Это не художественная литература, не роман и не сериал», - сказал Макрон.

Владимир Путин ранее заявил, что реакция президента Франции в адрес России может быть связана с действиями в Африке. Глава государства подчеркнул, что российские власти никогда не выдавливали Францию из Африки, это лидеры стран на континенте сами выразили желание сотрудничать.

Эммануэль Макрон Россия Владимир Путин Франция

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