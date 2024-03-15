«Директор ФБР абсолютно прав: террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября. <…> И Джо Байден, и каждый демократ в конгрессе являются соучастниками. Они отказываются что-либо предпринимать, чтобы остановить это», - возмутился политик.

Из-за политики открытых границ, по информации Теда Круза, за время правления Джо Байдена в США попали 10,4 миллиона мигрантов. Только за последние две недели появились новости о ввозе 320 тысяч нелегалов через 43 аэропорта. Сенатор обвинил Белый дом в замалчивании проблемы и призвал разрешить миграционный кризис.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор настоял на переброске к южной границе США группировки из 70-80 тысяч военнослужащих. Он призвал сделать это как можно скорее.