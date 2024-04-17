Байден продлил запрет на прием в американских портах связанных с Россией судов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карсону. Их диалог обозреватель опубликовал на своем YouTube-канале.

Запись длится почти час. Видеоинтервью стало первым для Дурова с 2016 года. В беседе с журналистом предприниматель рассказал о давлении, которое американское правительство оказывало на него.

Как заявил сам Дуров, он согласился на интервью, потому что обязан общаться с журналистами, так как является лидером политически нейтральной платформы. Он предпочитает оставаться честным со своей аудиторией. Предприниматель отметил, что очень редко соглашался на интервью в видеоформате.

В феврале этого года Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина. Как отмечал глава государства, обозреватель вел беседу четко по плану. Президент удивился, что журналист оказался очень терпеливым и выслушал его долгие монологи.