Байден продлил режим санкций против России

Продление действий коснулось санкционных мер, которые ввели 21 февраля 2022, 20 сентября 2018 года и 6, 16 и 20 марта, а также в декабре 2014 года.

В документе указали, что санкции будут оставаться в силе, поскольку «действия и политика, о которой идет речь в этих указах, продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против семи физических лиц из четырех стран и 86 организаций из России. В список ограничений попали граждане Украины, России, Румынии и Израиля. Рестрикции ввели на срок от трех до 10 лет.