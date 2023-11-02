Байден призвал временно прекратить боевые действия в секторе Газа

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Несмотря на то, что Белый дом не поддержал полное прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАС, американский лидер одобрил идею о временном перемирии.

«Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени на вызволение пленников», - отметил Байден.

Выступление американского лидера прервала женщина, представившаяся раввином. Она попросила главу США добиться урегулирования ситуации в секторе Газа, чтобы сохранить жизни мирного населения палестинского анклава и Израиля.

«Господин президент, если вам не безразличен еврейский народ, то я как раввин прошу вас призвать к прекращению огня», - сообщила женщина.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков предположил скорое снижение рейтинга Байдена из-за его политики в отношении конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, большая часть американского электората выступит против поддержки Израиля со стороны США.