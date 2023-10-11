Байден призвал Нетаньяху к минимизации жертв среди мирного населения в секторе Газа

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По словам собеседников канала, администрация президента Соединенных Штатов согласовывает с руководством других государств план, который должен обеспечить для гражданских безопасный выезд из сектора Газы. Предполагается, что американцы и палестинцы смогут покинуть через южный коридор, который ведет в Египет, зону боевых действий.

Сейчас, по данным телеканала, армия обороны Израиля готовится к наземной операции в Газе. По сведениям газеты The Washington Post , военные действия будут идти несколько недель.

Палестинское движение ХАМАС устроило ракетную атаку на Израиль утром 7 октября.

Более 1200 израильтян погибли. Также боевики ХАМАС взяли в заложники людей. Среди них не только граждане Израиля, но и других стран.

Американский президент Джо Байден в телефонной беседе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху попросил минимизировать жертвы среди гражданского населения сектора Газа. Об этом сообщил телеканал NBC News , ссылаясь на представителей администрации Белого дома.