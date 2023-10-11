Байден призвал Нетаньяху к минимизации жертв среди мирного населения в секторе Газа
Американский президент Джо Байден в телефонной беседе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху попросил минимизировать жертвы среди гражданского населения сектора Газа. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на представителей администрации Белого дома.
По словам собеседников канала, администрация президента Соединенных Штатов согласовывает с руководством других государств план, который должен обеспечить для гражданских безопасный выезд из сектора Газы. Предполагается, что американцы и палестинцы смогут покинуть через южный коридор, который ведет в Египет, зону боевых действий.
Сейчас, по данным телеканала, армия обороны Израиля готовится к наземной операции в Газе. По сведениям газеты The Washington Post , военные действия будут идти несколько недель.
Палестинское движение ХАМАС устроило ракетную атаку на Израиль утром 7 октября.
Более 1200 израильтян погибли. Также боевики ХАМАС взяли в заложники людей. Среди них не только граждане Израиля, но и других стран.
Американский президент Джо Байден в телефонной беседе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху попросил минимизировать жертвы среди гражданского населения сектора Газа. Об этом сообщил телеканал NBC News , ссылаясь на представителей администрации Белого дома.