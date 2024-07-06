06 июля 2024, 05:04

Байден признался в наличии преемника

РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден признался, что у него есть план по преемнику, при этом заявив о желании самостоятельно бороться за пост главы государства на ноябрьских выборах. Его слова привело РИА «Новости».

«У нас есть планы преемственности. Для чего мне сейчас нужен план преемственности? Вы знаете, я имею в виду… в любом случае», - сказал президент.

При этом глава государства заявил, что готов к новому президентскому сроку и в очередной раз отказался сниматься с предвыборной гонки.

На вопрос журналиста о том, сможет ли Байден одержать победу над Трампом, он трижды воскликнул слово «Да».

При этом после неудачных дебатов американского лидера с его политическим противником и конкурентом Дональдом Трампом в штабе Демократической партии задумались о смене кандидата на предстоящих выборах. Но сам действующий президент отказывается выходить из предвыборной гонки.

Ранее Байден снова допустил оплошность, назвав себя в радиоинтервью «чернокожей женщиной».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
06 июля 2024, 04:35
Спонсоры демократов предложили заплатить за уход Байдена
РИА «Новости»
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Группа спонсоров Демократической партии заявила о готовности пожертвовать два миллиона долларов, если действующий президент США Джо Байден выйдет из предвыборной гонки. Об этом написала газета Washington Post.

«Бывший генеральный директор Intuit и PayPal Билл Харрис сказал, что он возглавляет небольшую группу спонсоров демократов, которые пообещали два миллиона долларов, чтобы помочь профинансировать президентские дебаты среди потенциальных кандидатов, если президент Байден решит выйти из гонки», - говорится в статье.

По информации журналистов, указанная группа не выступает за конкретного кандидата на замену Байдена.

В то же время Харрис назвал вице-президента США Камалу Харрис «сильным кандидатом». Бизнесмен добавил, что начал действовать из-за слабого выступления Байдена на дебатах с Дональдом Трампом.

Ранее в американском Конгрессе призвали Байдена ответить, как он собирается выигрывать предстоящие президентские выборы.

США Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис Демократическая партия США
06 июля 2024, 04:07
Программа США МБР Setinel подорожала почти на 65 млрд долларов
РИА «Новости»
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Стоимость замены устаревших ядерных ракет США с 2020 года выросла почти до 160 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Стоимость программы ВВС (США) по замене устаревших ядерных ракет увеличилась с 95,8 приблизительно до 160 миллиардов долларов», - говорится в материале.

Источники агентства отметили, что замена межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III США обойдется приблизительно на 65 миллиардов евро больше с 2020 года.

Не исключено, что Пентагону даже придется сократить масштабы или сроки проекта. Кроме того, увеличение сметы расходов может повлиять и на другие инициативы ВВС США. В частности, на программу создания истребителя следующего поколения Air Dominance и разработку гиперзвукового оружия.

Аналитик Джо Чиринчионе ранее раскритиковал план кандидата в президенты Дональда Трампа по расширению существующих ядерных программ США. По его словам, такая инициатива может обернуться разжиганием гонки вооружений.

Ядерное оружие США Ракеты
06 июля 2024, 03:07
«Каков план?». В Конгрессе призвали Байдена к ответу в преддверии выборов
РИА «Новости»
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В Конгрессе США призвали действующего американского президента Джо Байдена объяснить, как он собирается победить на выборах в ноябре этого года. Об этом рассказал конгрессмен-демократ Скотт Питерс в интервью Fox News.

Политик заявил, что команда Байдена неправильно повела себя после его провальных дебатов с Дональдом Трампом.

«Нам нужен был толчок, но мы его не получили. И команда [Байдена], на мой взгляд, была очень самонадеянной в своем ответе», - отметил Питерс.

Конгрессмен добавил, что они хотят знать, как команда Байдена планирует победить на предстоящих выборах. Если же у них нет такого плана, то, по его словам, им нужно двигаться в другом направлении Политик напомнил, что еще до неудачных дебатов у Байдена были плохие рейтинги в колеблющихся штатах. При этом именно они часто определяют результат голосования.

После неудачных дебатов Байдена с Трампом в политических кругах США начали активно обсуждать его возможную замену на выборах президента. Но действующий глава государства уверяет, что не собирается выбывать из предвыборной гонки.

США Конгресс США Выборы президента США Джо Байден Выборы
06 июля 2024, 02:51
Байден признал свой провал на дебатах с Трампом
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

«В том, как я был подготовлен, нет ничьей вины, кроме моей», -сказал он.

Также Байден признался, что на теледебатах со своим конкурентом был без сил и в целом чувствовал себя ужасно.

По словам действующего президента США, он не прислушался к своим инстинктам в том, что касалось подготовки. По его словам, из-за простуды у него было «ужасное состояние».

Как писали американские СМИ, Байден во время первых дебатов с Трампом часто запинался, делал паузы, не всегда четко формулировал свои мысли, а после мероприятия его супруга Джилл помогала ему спуститься с лестницы.

Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября, а сами президентские выборы пройдут 5 ноября.

Ранее Трамп раскритиковал своего оппонента из-за его оправданий после неудачных теледебатов. По словам экс-лидера США, Байден во время выступления «подавился, как собака костью».

Сторонники действующего президента США признали его неудачу на дебатах. После мероприятия демократы запаниковали.

США Дональд Трамп Джо Байден

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