Байден признался, кто «заставил» его снова баллотироваться в президенты США

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», - заявил Байден.

Ранее бывший глава США и кандидат в президенты на следующих выборах Дональд Трамп назвал свое участие в президентской гонке «крестовым походом» против Джо Байдена. Политик назвал действующего американского лидера «разрушителем демократии» и раскритиковал его за цензуру и попытки подавить свободу слова.

Дональд Трамп пообещал в случае победы «навести порядок в Белом доме» и снова сделать Америку свободной страной.

В конце ноября Байден выступил перед спонсорами на мероприятии в рамках кампании в Денвере. Эту речь американский президент посвятил своему предшественнику Дональду Трампу.