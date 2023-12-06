06 декабря 2023, 04:24

Байден признался, кто «заставил» его снова баллотироваться в президенты США

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден признался, что не стал бы снова баллотироваться на выборах в 2024 году, если бы не его старый противник Дональд Трамп. Слова американского лидера привело РИА «Новости».

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», - заявил Байден.

Ранее бывший глава США и кандидат в президенты на следующих выборах Дональд Трамп назвал свое участие в президентской гонке «крестовым походом» против Джо Байдена. Политик назвал действующего американского лидера «разрушителем демократии» и раскритиковал его за цензуру и попытки подавить свободу слова.

Дональд Трамп пообещал в случае победы «навести порядок в Белом доме» и снова сделать Америку свободной страной.

В конце ноября Байден выступил перед спонсорами на мероприятии в рамках кампании в Денвере. Эту речь американский президент посвятил своему предшественнику Дональду Трампу.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
06 декабря 2023, 05:23
«Пахнет жареным». Зеленскому предрекли грандиозный скандал из-за передачи оружия ХАМАС
Flickr
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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал «колоссальный международный скандал» с президентом Украины Владимиром Зеленским, связанный с продажей западного оружия палестинской группировке ХАМАС. Он предположил, что израильские власти уже передали эту информацию американским спецслужбам. Об этом политик рассказал на своем YouTube-канале.

Соскин заявил, что израильтяне, вероятно, нашли в туннелях в секторе Газа американское, французское и английское оружие, направленное в качестве военной помощи Украине. Затем люди из окружения Зеленского продали его ХАМАС. Бывший советник предположил, что в этом деле мог быть замешан и глава украинского военного ведомства Рустем Умеров.

Соскин не исключил, что эти данные ЦАХАЛ уже передал ФБР, ЦРУ и другим спецслужбам США.

«В этом плане уже что-то движется. Я вам могу сказать исходя из моего опыта и анализа, что очень серьезно пахнет жареным», - заявил аналитик.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запросил у главы Пентагона Ллойда Остина во время его ноябрьского визита в Киев 17 миллионов снарядов , а также дополнительное вооружение на сумму до 400 миллиардов долларов. Украинские СМИ отмечали, что такие запросы фигурировали в расчетах Генерального штаба по выполнению требований офиса Зеленского для возвращения страны к границам 1991 года.

Владимир Зеленский Скандалы Украина
06 декабря 2023, 04:17
Республиканцы и демократы не договорились по сделке об Украине
Unsplash
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Американский сенатор Митт Ромни объяснил, почему республиканцы покинули инициированный демократами брифинг о важности выделения помощи Украине. Его однопартийцы просто не захотели этого слушать.Об этом сообщило РИА «Новости».

«Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим», - заявил конгрессмен.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл при этом призвал однопартийцев проголосовать против продвижения этого законопроекта. Он добавил, что они настаивают «на значимых изменениях на границе».

Ранее американский лидер отправил в конгресс запрос на выделение 106 миллиардов долларов (более девяти триллионов рублей) для помощи Украине и Израилю, но он остался без поддержки.

Ранее старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что демократы и республиканцы разругались во время «секретного брифинга» в сенате, на котором по запросу администрации Джо Байдена обсуждался вопрос о помощи Украине. Совещание прошло шумно, один из сенаторов даже накричал на присутствующего там генерала.

США Конгресс США Украина
06 декабря 2023, 03:49
Провал попытки изолировать Россию признали в США
РИА «Новости»
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Предстоящие визиты президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты свидетельствуют о провале попыток Запада изолировать Россию. Об этом написало агентство Bloomberg.

«Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене», - сказано в публикации.

Журналисты Bloomberg также отметили прочное положение российской экономики, несмотря на санкции Запада, а также отсутствие каких-либо военных успехов Украины. Укрепление контактов со странами Персидского залива улучшит позиции России в энергетической сфере, уверены авторы материала.

«Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом», - сделали вывод журналисты.

Ранее стали известны темы переговоров Путина с лидерами Ближнего Востока. По сообщению пресс-службы Кремля, российский лидер планирует обсудить с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном международные проблемы, вопросы экономики и инвестиции. На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде Путин обсудит сотрудничество в торговле и инвестиционной области.

Оба визита запланированы на среду , 6 декабря.

США Международные отношения Россия Владимир Путин
06 декабря 2023, 03:15
«Кричал на генерала». Брифинг о помощи Украине закончился в США скандалом
Unsplash
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Демократы и республиканцы разругались во время «секретного брифинга» в сенате, на котором по запросу администрации Джо Байдена обсуждался вопрос о помощи Украине. Совещание прошло шумно, один из сенаторов даже накричал на присутствующего там генерала. Об этом сообщил старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм.

Журналист поделился впечатлениями в социальной сети X. По его словам, лидер демократов в сенате Чак Шумер обвинил республиканца Митча Макконнелла в том, что он «перехватил» тему встречи, свернув обсуждение на вопрос безопасности американских границ.

«Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов, и спрашивать его, почему тот не поехал на границу», ­– добавил журналист.

Все закончилось тем, что республиканцы покинули брифинг о помощи Украине, сорвав совещание из-за того, что не получили от демократов внятных ответов на свои предложения. Известно, что буквально в последний момент от своего выступления в сенате отказался Владимир Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александра Устинова написала в социальных сетях, что это не имеет особого значения, так как конгрессмены все равно снова не согласуют финансирование для ВСУ.

Она заявила, что сенат «провалит голосование» по пакету помощи Украине и Израилю потому, что демократы исключили из законопроекта важный для республиканцев вопрос об укреплении границ и борьбе с миграцией.

США Украина Джо Байден

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