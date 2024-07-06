06 июля 2024, 02:51

Байден признал свой провал на дебатах с Трампом

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден взял на себя всю ответственность за провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

«В том, как я был подготовлен, нет ничьей вины, кроме моей», -сказал он.

Также Байден признался, что на теледебатах со своим конкурентом был без сил и в целом чувствовал себя ужасно.

По словам действующего президента США, он не прислушался к своим инстинктам в том, что касалось подготовки. По его словам, из-за простуды у него было «ужасное состояние».

Как писали американские СМИ, Байден во время первых дебатов с Трампом часто запинался, делал паузы, не всегда четко формулировал свои мысли, а после мероприятия его супруга Джилл помогала ему спуститься с лестницы.

Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября, а сами президентские выборы пройдут 5 ноября.

Ранее Трамп раскритиковал своего оппонента из-за его оправданий после неудачных теледебатов. По словам экс-лидера США, Байден во время выступления «подавился, как собака костью».

Сторонники действующего президента США признали его неудачу на дебатах. После мероприятия демократы запаниковали.

США Дональд Трамп Джо Байден
06 июля 2024, 03:07
«Каков план?». В Конгрессе призвали Байдена к ответу в преддверии выборов
РИА «Новости»
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В Конгрессе США призвали действующего американского президента Джо Байдена объяснить, как он собирается победить на выборах в ноябре этого года. Об этом рассказал конгрессмен-демократ Скотт Питерс в интервью Fox News.

Политик заявил, что команда Байдена неправильно повела себя после его провальных дебатов с Дональдом Трампом.

«Нам нужен был толчок, но мы его не получили. И команда [Байдена], на мой взгляд, была очень самонадеянной в своем ответе», - отметил Питерс.

Конгрессмен добавил, что они хотят знать, как команда Байдена планирует победить на предстоящих выборах. Если же у них нет такого плана, то, по его словам, им нужно двигаться в другом направлении Политик напомнил, что еще до неудачных дебатов у Байдена были плохие рейтинги в колеблющихся штатах. При этом именно они часто определяют результат голосования.

После неудачных дебатов Байдена с Трампом в политических кругах США начали активно обсуждать его возможную замену на выборах президента. Но действующий глава государства уверяет, что не собирается выбывать из предвыборной гонки.

США Конгресс США Выборы президента США Джо Байден Выборы
06 июля 2024, 01:57
В Израиле мужчина заразился поедающей мозг амебой
Freepik
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Израильтянин заразился поедающей мозг амебой Naeglera fowleri после того, как искупался в Тивериадском озере. Об этом сообщило The Jewish Chronicle.

По данным издания, 25-летний мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое.

В Минздраве Израиля сообщили, что врачи диагностировали у пациента первичный амебный менингоэнцефалит. Он сопровождается такими симптомами как высокая температура, головная боль, рвота и судороги.

Амеба Naeglera fowleri обитает в пресной теплой воде, она попадает в организм через носовую полость. Инфекция поражает мозг и нарушает работу нервной системы.

В Приморье от менингококковой инфекции скончался полуторагодовалый ребенок. Роспотребнадзор не связал случай заболевания с посещением детсада, так как малыш был в нем всего один день. Карантин в дошкольном учреждении никто не объявил, биоматериал погибшего ребенка направили в Референс-центр по мониторингу за бактериальными менингитами.

Израиль Болезни Мужчины
06 июля 2024, 00:56
В Турции заметили падающий метеорит
Freepik
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В небе над Турцией заметили падающий метеорит. Жители Стамбула, Анкары и других турецких городов успели заснять на видео уникальное явление, распространив кадры в соцсетях, сообщило агентство Haberler.com.

В соцсетях разошлись видеозаписи с падением метеорита, видимое из разных точек Стамбула. На кадрах видно, как он, двигаясь к земле, озаряет светом все вокруг.

«Метеорит, который увидели в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг», - сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Ранее жители Берлина заметили в небе над городом таинственные черные кольца. Некоторые пользователи предположили, что это явление вызвано сажей, которая могла образоваться из-за производства или использования пиротехники.

В конце весны неопознанный светящийся объект , похожий на метеорит, заметили жители южных регионов России. Очевидцы рассказали, что небесное тело оставляло за собой оранжевый след.

В мае жители Португалии также стали очевидцами падения огромного яркого метеорита синего цвета , который, предположительно, упал в Серре де Монтемуро. Но специалисты при проверке на месте ничего не обнаружили.

Турция Космос
06 июля 2024, 00:09
Фицо впервые появился на публике после покушения
РИА «Новости»
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публичном мероприятии после покушения в мае. Он выступил с речью на общенациональном праздновании Дня святых Кирилла и Мефодия в Братиславе, сообщило Aktuality.

На мероприятии в Братиславе Фицо раскритиковал «бессмысленную прогрессивную и либеральную идеологию», которая вредит Словакии, а также восхитился премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, посетившим с визитом не только Украину, но и отправился в Москву.

«Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться. Переговоров о мире никогда не бывает много», - заявил Фицо.

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка отмечал, что стрелявшему в Фицо активисту Юраю Чинтуле грозит пожизненный срок за совершение теракта.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил политических противников Фицо , недовольных проведением им суверенной политики, в организации кампании ненависти, которая и привела к покушению на его жизнь.

Праздники Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

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