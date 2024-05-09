Байден признал причастность США к гибели мирных жителей в секторе Газа

«Мирные жители погибали в Газе в результате (применения) этих бомб», - заявил он.

Американского лидера спросили про «2000-фунтовые авиабомбы», поставки которых приостановили на время. Причина - опасения, что израильская военная операция в секторе Газа затронет густонаселенный город Рафах.

Телеканал назвал заявление Байдена «поворотным моментом» в израильско-палестинском конфликте, так как он впервые сообщил о том, что поставки вооружений будут зависеть от действий Израиля.

Кроме того, слова о бомбах расценили как «решительное признание роли США в войне».

Ранее экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми рассказал, что ЦАХАЛ пытается ограничить пути поставок оружия для ХАМАС.

До этого востоковед Борис Долгов предположил, что Израиль будет и дальше наращивать удары по анклаву. Только это не поможет израильтянам добиться поставленных целей.