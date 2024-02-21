Байден приказал своему штабу представить Трампа невменяемым

Республиканцы в палате представителей Соединенных Штатов негласно готовятся к шатдауну. Об этом сообщило интернет-издание Axios, ссылаясь на собственные источники.

Республиканцы «перешли от оптимистически осторожной позиции к ожиданию шатдауна». Они ждут приостановку работы правительства США из-за того, что там так и не приняли решение о продолжении финансирования.

«Люди предсказывают шатдаун, даже если он продлится лишь несколько дней», - отметил один конгрессмен-республиканец.

Собеседники издания утверждают, что правительство США на некоторое время все же прекратит свою работу из-за отсутствия постоянного бюджета и того факта, что они не смогли принять очередную временную резолюцию.

Еще один источник назвал ситуацию либо «близкой к заключению сделки, либо она вот-вот сорвется».

При этом, по данным «Известий» , Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, согласно которой финансирование некоторых американских ведомств продлевается до начала весны.]прокт утвердили еще в январе.

Республиканцы в палате представителей Соединенных Штатов негласно готовятся к шатдауну. Об этом сообщило интернет-издание Axios , ссылаясь на собственные источники.