03 февраля 2024, 01:47

Байден приказал начать бомбардировку Ирака и Сирии

U.S. Department of Defense
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Вооруженные силы США нанесли ракетные удары по объектам Ираке и Сирии, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом сказано в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

«Сегодня во второй половине дня Вооруженные силы США по моему приказу нанесли удары по объектам в Сирии и Ираке, которые КСИР и связанная с ней вооруженная группировка используют для нападений на американские силы», - заявил Байден.

Американский президент добавил, что атаки на Ирак и Сирию продолжатся. При этом Байден заверил, что США не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее издание Politico сообщало, что Байден потребовал от Пентагона разработать военный ответ на нападения на американские базы на границе Сирии и Иордании. По замыслу властей США, ответные меры должны сдержать новые атаки, но не привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В качестве таких мер рассматривался вариант с ударом по иранским военным объектам в Ираке и Сирии.

В конце января военную базу США в Иордании атаковал беспилотник. В результате удара пострадали более 30 американских солдат , трое военнослужащих погибли.

США Сирия Военные Ирак Джо Байден Ближний Восток
02 февраля 2024, 21:06
Сербия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косове
РИА «Новости»
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Срочное заседание Совета Безопасности ООН запросил президент Сербии Александр Вучич из-за последних решений властей властей Косова, которые он назвал провокацией, направленной на ухудшение жизни сербов. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ходе своего обращения Вучич подчеркнул, что направил отдельные письма представителям Евросоюза и стран - членов СБ ООН, в которых рассказал о недопустимости решений премьер-министра Косова Альбина Курти.

В минувший четверг, 1 февраля, власти непризнанной республики объявили о начале переходного периода по использованию евро в качестве местной валюты. Фактически речь идет о запрете сербского динара, что, по мнению Вучича, стало еще одним фактом дискриминации части населения.

Отказаться от этого шага власти Косова призвали посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в Приштине.

В пятницу, 2 февраля, косовские силовики у органах самоуправления и организациях сербов в четырех населенных пунктах муниципалитета Печ на юго-западе края. После проведения операции они закрыли все медицинские учреждения и аптеки.

«Республика Сербия подаст заявку на проведение специального заседания Совбеза ООН, потому что знаем, что это еще не конец», - заявил Вучич.

Он добавил, что специальный представитель страны в ООН передаст обращение в понедельник, 5 февраля.

Новое обострение отношений между Сербией и Косовом произошло в прошлом году. В конце октября лидер республики и глава правительства непризнанного края по отдельности встретились с представителями ЕС и крупнейших западных стран.

Вучич назвал переговоры тяжелыми, но подчеркнул, что рассчитывает на то, что выход из кризиса все же найдут. Косовский премьер Курти заявил, что для продолжения переговоров нужен новый подход, потому что все старые способы уже не работают.

Косово Сербия ООН Александр Вучич
02 февраля 2024, 20:17
«Попытка показать русскому ежу европейский зад». Медведев — о грядущих учениях НАТО
РИА «Новости»
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Учения НАТО, которые собирается провести альянс, — очень опасная игра, предупредил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, грядущая «конвульсия дряблых западных мускулов» является попыткой блока сделать предупреждение России. Такое мнение он высказал на своей странице во «ВКонтакте».

Учения НАТО, которые собирается провести альянс, - очень опасная игра, предупредил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, грядущая «конвульсия дряблых западных мускулов» является попыткой блока сделать предупреждение России. Такое мнение он высказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Натовские балаболы побоялись напрямую сказать, против кого направлены эти учения, и ограничились пустопорожней болтовней про „отработку планов обороны и сдерживание потенциальной агрессии со стороны ближайших противников“», - заметил он.

Вместе с тем, его оценке Медведева, совершенно понятно, ради чего альянс задевает это. Вероятно, в НАТО решили как следует пригрозить России.

«Показать русскому ежу жирный трансгендерный европейский зад. Вышло нестрашно, но весьма показательно», - резко указал политик.

По его словам, масштабные учения НАТО развернут «наложившие в штаны западные политики и их посредственные генералы», чтобы взять Россию на испуг, с учетом того, что некоторые этапы этих учений пройдут в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. То есть в непосредственной близости от российских границ.

«В целом это очень опасная игра с огнем. Силы-то собраны значительные. И учения такого масштаба не проводились с прошлого века. Так что они - хорошо забытое старое», - подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия восприняла НАТО и его учения Steadfast Defender 2024 как угрозу безопасности. По его словам, США использовали альянс в качестве инструмента конфронтации.

Дмитрий Медведев Россия Запад НАТО
02 февраля 2024, 18:54
Пропавшая девять лет назад россиянка нашлась среди боевиков ИГ
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Поиски пропавшей без вести в 2015 году Марии Ершовой из города Кириши Ленинградской области завершились. Девушку нашли в числе боевиков базирующейся в Сирии ячейки «Исламского государства*. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Авторы уточнили, что девушка пропала без вести почти 10 лет назад. В 2015 году она тайно выехала из России и поехала в Сирию, где присоединилась к радикальной группировке.

Сначала она занималась только бытовыми вопросами, помогая террористами с готовкой, уборкой, стиркой и другими делами, но спустя некоторое время она прошла обучение и стала полноценной боевой единицей группы, владеющей многими видами оружия В России против нее завели уголовное дело за участие в деятельности международной террористической организации. В случае возвращения домой ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Боевики «Исламского государства»* часто занимались вербовкой девушек, знакомясь с ними через интернет. Одной из них стала вышедшая на свободу по условно-досрочному освобождению бывшая студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова.

Девушку задержали на турецко-сирийской границе в 2015 году при попытку примкнуть к «Исламскому государству»*. За приготовление к участию в террористической организации российский суд приговорил Караулову к 4,5 года лишения свободы. Но она освободилась раньше.

В комментариях журналистам после своего освобождения она рассказала, что со своим вербовщиком познакомилась в социальных сетях и вела с ним долгие беседы.

По словам Карауловой она начала даже испытывать некие чувства к этому человеку, которые назвала «нездоровой привязанностью».

*ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Уголовное дело Сирия Россия Боевики
02 февраля 2024, 18:34
Стало известно о планах британского короля досрочно покинуть пост
Global Look Press
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Король Великобритании Карл III планирует отречься от престола досрочно. Об этом сообщила газета The New York Post.

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл рассказал изданию, что Карл III покинет престол в течение ближайшего десятилетия. По его словам, у короля уже есть специальный план, по которому бразды правления перейдут его сыну, принцу Уильяму.

«Король будет точно знает, что делать, вырвет страницу из книги принца Филиппа и скажет: „Я сделал достаточно“. Он будет заниматься тем, чем захочет. Я думаю, что в стране появятся молодые король и королева», - предположил Баррелл.

В конце января стало известно, что король Великобритании Карл III будет восстанавливаться после плановой операции в связи с увеличенной простатой около одного месяца. В этот период монарх не станет участвовать в официальных встречах и других мероприятиях.

Великобритания Королевская семья Британии Карл III

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