Байден приказал начать бомбардировку Ирака и Сирии

«Сегодня во второй половине дня Вооруженные силы США по моему приказу нанесли удары по объектам в Сирии и Ираке, которые КСИР и связанная с ней вооруженная группировка используют для нападений на американские силы», - заявил Байден.

Американский президент добавил, что атаки на Ирак и Сирию продолжатся. При этом Байден заверил, что США не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее издание Politico сообщало, что Байден потребовал от Пентагона разработать военный ответ на нападения на американские базы на границе Сирии и Иордании. По замыслу властей США, ответные меры должны сдержать новые атаки, но не привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В качестве таких мер рассматривался вариант с ударом по иранским военным объектам в Ираке и Сирии.

В конце января военную базу США в Иордании атаковал беспилотник. В результате удара пострадали более 30 американских солдат , трое военнослужащих погибли.