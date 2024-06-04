Байден пригрозил войной Китаю

«Не исключаю использование вооруженных сил США. Существуют отличия между размещением на земле, воздушными силами, морскими и так далее», - сказал Байден в ответ на вопрос, как США помогут Тайваню в случае вторжения КНР.

Президент США не уточнил, будут ли в таком случае вооруженные силы страны использовать военные базы на Филиппинах и в Японии.

В январе Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая.

В апреле председатель КНР Си Цзиньпин сказал Байдену, что тайваньский вопрос - это красная черта в отношениях Китая и США , которую нельзя пересекать. Си Цзиньпин выразил надежду, что американские власти не будут поддерживать сепаратистские настроения на Тайване.