04 июня 2024, 21:32

Байден пригрозил войной Китаю

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден допустил привлечение американских военных в случае вторжения Китая на Тайвань. Об этом он заявил изданию Time.

«Не исключаю использование вооруженных сил США. Существуют отличия между размещением на земле, воздушными силами, морскими и так далее», - сказал Байден в ответ на вопрос, как США помогут Тайваню в случае вторжения КНР.

Президент США не уточнил, будут ли в таком случае вооруженные силы страны использовать военные базы на Филиппинах и в Японии.

В январе Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая.

В апреле председатель КНР Си Цзиньпин сказал Байдену, что тайваньский вопрос - это красная черта в отношениях Китая и США , которую нельзя пересекать. Си Цзиньпин выразил надежду, что американские власти не будут поддерживать сепаратистские настроения на Тайване.

США Войны Китай Си Цзиньпин Джо Байден Тайвань
04 июня 2024, 21:31
Сотрудницу фонда Клуни потребовали уволить после слов о российских журналистах
Freepik
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Ассоциация журналистов БРИКС выступила с требованием уволить Анну Нейстат из американского фонда Клуни после призыва о преследовании российских журналистов. Об этом представители организации заявили RT.

Актер Джордж Клуни отметил, что никого преследовать не собирался, а его сотрудница просто «неверно выразилась».

Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат ранее заявила, что российских журналистов нужно арестовывать в Европе. По ее словам, фонд Клуни намерен добиться выдачи ордеров на арест российских репортеров и возбуждения уголовных дел.

Нейстат также призвала выписывать только закрытые ордера, чтобы репортеры не знали о своем аресте на территории европейских государств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Европе практически не работает международное право.

Уголовное дело Европа Актеры БРИКС
04 июня 2024, 18:34
НАТО начал готовить план переброски войск из США в Европу
РИА «Новости»
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Военный альянс НАТО начал подготовку к переброске войск в Европу из США на случай вероятного конфликта с Россией. Об этом сообщила газета The Telegraph .

«НАТО тщательно работает многочисленными сухопутными коридорами, чтобы быстро перебросить к линии фронта бронетехнику американских солдат в случае крупной войны с Россией на европейском континенте», - отметили журналисты.

Авторы материала предположили, что армия США высадится в одном из заранее определенных портов, после чего ее перебросят по подготовленным логистическим путям.

«Вероятно, НАТО высадит американский контингент в Нидерландах, откуда он оправится в Польшу через Германию по железной дороге. В альянсе хотят задействовать порты Финляндии, Швеции, Турции, Греции, Италии, Норвегии и государств Балтии», - добавили они.

Ранее депутат немецкого бундестага Севим Дагделен предположила, что Запад уже готовит предлог для ввода военного контингента на Украину.

Военный альянс НАТО начал подготовку к переброске войск в Европу из США на случай вероятного конфликта с Россией. Об этом сообщила газета The Telegraph .

США Военные Россия НАТО
04 июня 2024, 15:21
Слухи об отказе талибов посещать ПМЭФ опровергли в МИД
РИА «Новости»
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Сообщения в СМИ о якобы отказе талибов* участвовать в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме являются недостоверными, министр труда правительства страны уже находится на пути в Россию. Об этом РИА «Новости» сказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Его сопровождают несколько человек, они уже на пути в Россию», - заявил дипломат.

В МИД заявляли, что пригласили представителей нынешних властей Афганистана на ПМЭФ-2024 , так как Россия настроена на развитие взаимовыгодных политических и экономических связей.

Президент Владимир Путин также указывал на необходимость выстраивать отношения со страной, которой управляют талибы*. Ранее в России предложили исключить «Талибан»* из реестра террористических организаций.

*Решением Верховного суда движение «Талибан» внесено в список террористических и запрещено в России.

Афганистан Россия ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 14:22
Кремль оценил запрет на выезд из США экс-разведчику Риттеру
РИА «Новости»
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Запрет американских властей на выезд из страны бывшего разведчика Скотта Риттера необходимо внимательно изучить. Если у него нет личных ограничений, как у частного лица, то такое решение не имеет никаких оснований. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что видел сообщения о жалобе Риттера на выезд из страны, но без конкретных деталей дать оценку не может.

Песков напомнил, что Риттер - бывший сотрудник американских спецслужб, на которых распространяются определенные ограничения даже после отставки, включая выезд за границу, тем более в страну, которую США считают вражеской.

«Но если на него не распространяются никакие личные ограничения, то, конечно, это проявление очередной оголтелой кампании, чтобы препятствовать гражданам США устанавливать хоть какие-то контакты с Россией», - подчеркнул представитель Кремля.

Бывший разведчик США Скотт Риттер объявил, что его сняли с самолета, на котором он планировал улететь в Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Отставной офицер добавил, что его задержали сотрудники полицейского управления Нью-Йорка, которые сослались на приказ Госдепартамента. Правоохранители также отобрали у задержанного паспорт и вывели из здания аэропорта.

Внешнеполитическое ведомство США объявило, что не имеет отношения к задержанию Риттера. Изъятие паспорта бывшего разведчика представитель Госдепа прокомментировать отказался, объяснив, что не может давать оценку статуса частного лица.

США Кремль Самолеты Россия

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