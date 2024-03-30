Байден пригрозил России наказанием за арест журналиста Гершковича

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«Мы продолжим осуждать и наказывать Россию за ужасающие попытки использования американцев в качестве разменной монеты», - сказал он.

По словам Байдена, Соединенные Штаны ответят «всем, кто пытается нападать на прессу или преследовать журналистов - столпов свободного общества».

Корреспондента The Wall Street Journal задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге, ему предъявили обвинение в шпионаже в пользу правительства США. По данным ФСБ, Гершкович собирал сведения, которые составляют государственную тайну.

Мосгорсуд продлил срок ареста американскому журналисту. Под стражей он пробудет до 30 июня 2024 года.

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что деятельность Эвана Гершковича в России «является шпионажем».