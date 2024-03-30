30 марта 2024, 03:33

Байден пригрозил России наказанием за арест журналиста Гершковича

РИА «Новости»
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Арест обвиняемого в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича обернется наказанием для России. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, указали на сайте Белого дома.

«Мы продолжим осуждать и наказывать Россию за ужасающие попытки использования американцев в качестве разменной монеты», - сказал он.

По словам Байдена, Соединенные Штаны ответят «всем, кто пытается нападать на прессу или преследовать журналистов - столпов свободного общества».

Корреспондента The Wall Street Journal задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге, ему предъявили обвинение в шпионаже в пользу правительства США. По данным ФСБ, Гершкович собирал сведения, которые составляют государственную тайну.

Мосгорсуд продлил срок ареста американскому журналисту. Под стражей он пробудет до 30 июня 2024 года.

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что деятельность Эвана Гершковича в России «является шпионажем».

США Шпионаж Россия Владимир Путин Аресты Джо Байден
30 марта 2024, 03:56
Врачи по ошибке сделали аборт беременной женщине в Праге
Freepik
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Жительница Праги потеряла ребенка по халатности врачей, которые перепутали ее с другой пациенткой в университетской больнице «Буловка». Подробностями поделилось издание CNN Prima NEWS.

В медицинское учреждение обратились две женщины азиатского происхождения. Одна из них была беременна и пришла в больницу на плановый осмотр, в то время как второй назначили операцию, которая проводится при лечении заболевания матки. Подобное хирургическое вмешательство также проводят с целью прерывания беременности.

Однако чешские врачи перепутали беременную пациентку с больной и сделали ей операцию. Женщина потеряла здорового ребенка. Всех причастных к произошедшему сотрудников больницы отстранили от работы на период разбирательств.

Мать троих детей умерла во время пластической операции , которую делал ее муж - хирург в США.

Чехия Больницы Врачи Женщины
30 марта 2024, 02:15
«Все меняется». Байден заявил о переломном моменте для США
РИА «Новости»
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Выборы президента США, назначенные на ноябрь 2024 года, станут переломным моментом в истории страны. Такое мнение выразил действующий глава государства Джо Байден во время выступления на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке. Его слова привел пресс-пул Белого дома.

«Я думаю, что наша демократия поставлена на карту. Это не шутка. Многое поставлено на карту. Мы переживаем переломный момент в истории, потому что все меняется», - заявил американский лидер.

Ранее сообщалось, что выступление Байдена в Нью-Йорке прервала группа пацифистов. Протестующие кричали, свистели и показывали плакаты о том, что американские власти могут привести США к ядерной войне с Россией. Кроме того, они выступали против американской военной помощи Израилю в конфликте в секторе Газа. Активисты обвинили Байдена в том, что на его руках кровь.

США Нью-Йорк Военные Россия
30 марта 2024, 02:03
Одна из сиамских близнецов вышла замуж в США
Freepik
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Одна из сиамских близнецов Эбигейл Хенсел вышла замуж за медбрата и ветерана армии США Джоша Боулинга. Об этом сообщило Daily Star.

По данным издания, необычная свадьба состоялась в 2021 году. Эбби поделилась снимками торжества со своим избранником в соцсетях. Специально для свадьбы сестрам сшили свадебное платье.

У Боулинга есть один ребенок от другой женщины. Супруги вместе с Бриттани Хенсел живут в штате Миннесота, где близняшки работают школьными учителями.

Со свекровью у сестер сложились прекрасные отношения. Они проводят много времени вместе. Врачи не дают никаких прогнозов, смогут ли Эбби и Бриттани забеременеть и родить ребенка.

У сиамских близнецов Эбигейл и Британни Хенсел разные головы и сердца, а вот все остальные органы и части тела общие. Чтобы научиться ходить, им пришлось координировать свои действия, и они в этом преуспели. Эбигейл и Бриттани могут ходить, плавать, кататься на велосипеде, играть на пианино и управлять машиной.

США Семья Свадьбы
29 марта 2024, 22:34
Итальянские истребители дважды по тревоге взлетали над Балтикой из-за самолетов России
defense.gov
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Истребители Eurofighters итальянских ВВС, размещенные на польской базе Мальборк, дважды поднимались по тревоге на перехват российских самолетов над Балтийским морем за последние сутки. Об этом сообщило издание ANSA.

Тревогу запустил командный центр НАТО, базирующийся в немецком городе Уэдеме.

«Она сработала вчера и сегодня утром для неопознанного самолета, летящего над международными водами Балтийского моря. Как только самолет был идентифицирован, итальянские F-2000 вернулись на базу Мальборк», - сказано в материале.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты российских самолетов выполняются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее Германия поднимала в небо истребители Eurofighter из-за появления российского самолета Ил-20 над Балтийским морем, заявляя, что якобы его заметили «без плана полета и сигнала транспондера».

Италия Истребители Россия НАТО Балтийское море

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