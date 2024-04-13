Байден прервал выходной ради консультаций по безопасности на Ближнем Востоке

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Байден планировал провести выходные в своей резиденции на пляж Рехобот в штате Делавэр, куда и направился в пятницу вечером. Президенту придется снова вернуться в Вашингтон.

Ранее Байден на брифинге публично предостерег Иран от нанесения ударов по Израилю. Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты поддержат Израиль в случае нападения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске.

Ответ Ирана неизбежен , потому что так принято в этом регионе, заявил российский политолог.