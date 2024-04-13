Байден прервал выходной ради консультаций по безопасности на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден прервал свой выходной и вернется в Белый дом, чтобы проконсультироваться с командой по вопросам безопасности на Ближнем Востоке. Об изменении в планах американского лидера сообщил пул журналистов Белого дома, его процитировало РИА «Новости».
Байден планировал провести выходные в своей резиденции на пляж Рехобот в штате Делавэр, куда и направился в пятницу вечером. Президенту придется снова вернуться в Вашингтон.
Ранее Байден на брифинге публично предостерег Иран от нанесения ударов по Израилю. Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты поддержат Израиль в случае нападения.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске.
Ответ Ирана неизбежен , потому что так принято в этом регионе, заявил российский политолог.