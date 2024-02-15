Байден пожаловался на количество случаев массовой стрельбы в США
С начала 2024 года в США произошло больше эпизодов массовой стрельбы, чем прошло дней. Об этом заявил президент страны Джо Байден, его слова привела пресс-служба Белого дома.
Таким образом он отреагировал на стрельбу во время парада в честь победителей Супербоула в Канзас-Сити (штат Миссури).
Ранее стало известно, что во время торжественного мероприятия в районе вокзала Юнион Стейшн произошла стрельба. Один человек скончался, еще 22 получили ранения.
«В 2024 году у нас произошло больше случаев массовой стрельбы, чем закончилось дней. Трагедия в Миссури глубоко ранит душу Америки», - сказал Байден.
Президент призвал Конгресс сократить оборот штурмового оружия, усилить проверки покупателей и ограничить размер рожков.
«Для меня мы являемся государством, где люди имеют право гулять по улице, спокойно ходить в школу и церковь, праздновать Супербоул без опасения стать жертвой оружейного насилия», - добавил он.
В начале января стрельба произошла в школе в штате Айова, пострадали пять человек.