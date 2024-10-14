Байден поздравил выживших при бомбардировках японцев и умолчал о роли США
Президент США Джо Байден поздравил японскую организацию выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки с присуждением Нобелевской премии мира, но при этом умолчал о роли США в тех событиях. Об этом сообщило РИА «Новости».
«От имени Соединенных Штатов я поздравляю их с получением Нобелевской премии мира за историческую работу по обеспечению того, чтобы ядерное оружие никогда больше не применялось», - заявил он.
По словам Байдена, члены «Нихон Хиданке» десятки лет были свидетельством катастрофических потерь от применения ядерного оружия. Они «рассказывали историю, которую человечество должно услышать».
При этом в своем поздравлении глава Белого дома не упомянул, что именно на США лежит ответственность за ядерные бомбардировки двух японских городов.
Американские пилоты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. В первом городе тогда погибли 140 тысяч человек, во втором - 74 тысячи.
Ранее в США подтвердили готовность начать переговоры с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений.