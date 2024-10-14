Байден поздравил выживших при бомбардировках японцев и умолчал о роли США

«От имени Соединенных Штатов я поздравляю их с получением Нобелевской премии мира за историческую работу по обеспечению того, чтобы ядерное оружие никогда больше не применялось», - заявил он.

По словам Байдена, члены «Нихон Хиданке» десятки лет были свидетельством катастрофических потерь от применения ядерного оружия. Они «рассказывали историю, которую человечество должно услышать».

При этом в своем поздравлении глава Белого дома не упомянул, что именно на США лежит ответственность за ядерные бомбардировки двух японских городов.

Американские пилоты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. В первом городе тогда погибли 140 тысяч человек, во втором - 74 тысячи.

Ранее в США подтвердили готовность начать переговоры с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений.