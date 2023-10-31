Байден потряс конфетами перед лицом одетого в костюм Зеленского сына Блинкена

Праздник в честь Хеллоуина устроили в Белом доме вечером 30 октября. Президент США и его жена Джилл Байден поздравляли учащихся местных государственных школ, а также детей тех, кто связан с военной сферой, указал CBS News.

Первая леди для мероприятия нарядилась в кошку. Она выбрала для праздника серое платье с хвостом, а также надела ободок с ушками на голову.

Байден решил обойтись без хеллоуинского костюма и появился перед детьми в стандартном образе. Президент США вышел на сцену в темных брюках, пиджаке, рубашке с галстуком и бейсболке. Супруга американского лидера дарила детям книги, а сам Байден раздавал им небольшие коробки с конфетами.

Праздник посетил и госсекретарь США Энтони Блинкен. На мероприятие он пришел с сыном и дочерью. Девочку нарядили в цвета украинского флага - на нее надели синее платье, а на плечи накинули желтый платок. Мальчик появился на мероприятии в одежде цвета хаки, очень похожей на ту, которую носит Зеленский.

При виде детей госсекретаря Байден заулыбался. Затем он взял коробочку с конфетами и начал трясти перед лицом сына Блинкена. В итоге президент США все же отдал ребенку угощение и вручил еще две коробочки самому госсекретарю.

Ранее Байден пообещал Зеленскому , что США продолжат поддерживать Украину. По словам американского лидера, украинская сторона получит военную, финансовую и гуманитарную помощь как от демократов, так и от республиканцев.