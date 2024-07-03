Байден потребовал снизить возмутительные цены на препараты от ожирения

При этом политики похвалили разработчиков этих препаратов, но тут же предупредили, что при условии, если стоимость на них не упадет, это будет грозить банкротством американской системы здравоохранения.

В тексте письма также указано, что в 2023-м Novo Nordisk получила более 12 миллиардов долларов прибыли, отчасти и за счет взимания с покупателей более тысячи долларов в месяц за рецептурный препарат, который можно производить менее чем за пять долларов.

«Это взвинчивание цен. Это корпоративная жадность», - подчеркнули авторы послания.

«Eli Lilly также взимает непомерно высокие цены за „Мунджаро“, препарат с аналогичными эффектами для здоровья, как „Оземпик“, - указали они в своем письме.

В письме Байден Сандерс обратили внимание, что в Штатах цены на «Оземпик» в шесть раз выше, чем в Германии и Канаде, и подчеркнули, что уже давно обеспокоены этими «возмутительными ценами».