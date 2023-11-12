Байден потерял связь с реальностью на кладбище и вызвал шок у американцев

На кадрах видно, как после возложения венка Байден на некоторое время «завис» - он выглядел так, как будто не понимал, где находится. Потом президент хотел уйти, но снова вернулся, растерянно посмотрев на солдата почетного караула. Военный жестом показал ему на стоящую рядом вице-президента Камалу Харрис. Только после этого все еще растерянный Байден встал на свое место.

Члены Республиканской партии в конгрессе США прокомментировали New York Post странное поведение американского лидера.

«Спаси нас, Господи. У нас президент, который не понимает, подходит он или отходит», - заявил член палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю.

«Именно тогда, когда все думали, что хуже быть не может, оказалось, что может», - заявил конгрессмен от Калифорнии Даррел Исса.

Поведение 81-летнего президента США Джо Байдена периодически вызывает опасения у американцев. Например, в апреле 2023 года во время выступления в Ольстерском университете в Северной Ирландии Байден, кажется, увидел призрака. Он отвернулся от публике к стене и попросил невидимого собеседника вести себя потише и «не прыгать».

В декабре 2022 года во время выступления на производстве наночипов в Аризоне он забыл, что именно производит завод. А в апреле прошлого года во время празднования Пасхи жена подсказывала президенту , что ему нужно махать собравшимся.