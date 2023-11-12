12 ноября 2023, 01:49

Байден потерял связь с реальностью на кладбище и вызвал шок у американцев

Скриншот видео
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Президент США Джо Байден снова «завис». Это произошло во время торжественной церемонии на Арлингтонском национальном кладбище. После возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в честь Дня Ветеранов политик не смог найти свою подчиненную Камалу Харрис, которая стояла в двух метрах от него. Видео с этим моментом опубликовало издание New York Post на своем Youtube-канале.

На кадрах видно, как после возложения венка Байден на некоторое время «завис» - он выглядел так, как будто не понимал, где находится. Потом президент хотел уйти, но снова вернулся, растерянно посмотрев на солдата почетного караула. Военный жестом показал ему на стоящую рядом вице-президента Камалу Харрис. Только после этого все еще растерянный Байден встал на свое место.

Члены Республиканской партии в конгрессе США прокомментировали New York Post странное поведение американского лидера.

«Спаси нас, Господи. У нас президент, который не понимает, подходит он или отходит», - заявил член палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю.

«Именно тогда, когда все думали, что хуже быть не может, оказалось, что может», - заявил конгрессмен от Калифорнии Даррел Исса.

Поведение 81-летнего президента США Джо Байдена периодически вызывает опасения у американцев. Например, в апреле 2023 года во время выступления в Ольстерском университете в Северной Ирландии Байден, кажется, увидел призрака. Он отвернулся от публике к стене и попросил невидимого собеседника вести себя потише и «не прыгать».

В декабре 2022 года во время выступления на производстве наночипов в Аризоне он забыл, что именно производит завод. А в апреле прошлого года во время празднования Пасхи жена подсказывала президенту , что ему нужно махать собравшимся.

США Джо Байден
12 ноября 2023, 01:29
Украинцам разрешили жаловаться на «антиукраинских» водителей
Freepik
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Украинский онлайн-сервис такси Uklon ввел функцию, которая позволит пользователям пожаловаться на «антиукраинскую позицию» водителя. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

«Сервис такси Uklon ввел новую функцию - жалоба на антиукраинскую позицию водителя», - указали в сообщении.

По данным издания, возможность подать жалобу появилась в меню оценки поездки. Если пассажир выберет для оценки поездки одну или две звезды, то среди претензий к водителю он сможет указать антиукраинскую позицию.

Ранее в Киеве таксист высадил из машины двух пассажирок , которые требовали, чтобы он общался с ними исключительно на мове. Водитель спокойно ответил, что отменяет заказ и вынес вещи женщин из автомобиля. После этого его уволили. Позже мужчина записал видеообращение , в котором поблагодарил всех за поддержу на русском языке.

В конце октября стало известно, что в Киевском национальном университете отменили изучение русского и белорусского языков.

Такси Украина
12 ноября 2023, 00:47
Израильского журналисты попытались зарезать в центре Берлина
Freepik
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Неизвестные с ножом напали на израильского журналиста Гилада Саде в Германии. Это произошло в ресторане «Али Баба» в центре Берлина, сообщила немецкая газета Bild.

По информации газеты, в ресторане журналист раздавал стикеры «Берлин приветствует евреев» в процессе съемок фильма, посвященного 85-летию Хрустальной ночи, с которой в Германии начались еврейские погромы.

«Мы были в ресторане для распространения стикеров. Ко мне подбежал мужчина. Затем он ударил по моей камере и меня по лицу. К счастью, я не пострадал. Я не понял, что он сказал, все произошло очень быстро. У напарника мужчины был в руках большой нож», - рассказал потерпевший.

Журналист также сообщил, что владелец ресторана запретил распространять стикеры и угрожал израильтянину, проведя пальцев вокруг своей шеи.

Ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об «ужасающей» волне антисемитизма , которая захватила Германию на фоне военной операции Израиля против движения ХАМАС в секторе Газа. Политик призвал жителей страны следовать конституции и не допускать любых проявлений антисемитизма.

Германия Израиль Конфликт Израиля и Палестины
12 ноября 2023, 00:18
Военный самолет США упал в Средиземное море
U.S. Department of Defense
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Самолет военно-воздушных сил США потерпел крушение во время тренировочного полета над Средиземным морем. Об этом сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM).

«Вечером 10 ноября американский военный самолет, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал», - сказано в заявлении.

Командование не сообщило о пострадавших или погибших в результате аварии летчиках. Причина падения устанавливается. По сообщению ведомства, крушение не было связано с враждебными действиями других стран.

Ранее генерал ВВС США Марк Келли заявил, что российские и китайские пилоты намеренно «сталкиваются» с американскими самолетами в горячих точках, чтобы потренироваться. По мнению военачальника, летчики этих стран предполагают, что им придется конкурировать с американцами в воздухе и хотят испытать свои самолеты.

США Авиация Самолеты
11 ноября 2023, 23:10
Украинские мошенники уговорили женщину поджечь дом и две машины в Белоруссии
Pxhere
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Женщина в городе Бресте под давлением мошенников с Украины подожгла два автомобиля и дом. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МВД.

«В Бресте сотрудники милиции задержали 44-летнюю женщину, которая совершила поджог двух автомобилей, а затем стала виновницей возгорания в подъезде жилого дома и в квартире. На преступление ее подтолкнули мошенники, след которых привел на Украину», - указали в сообщении.

По словам жительницы Белоруссии, ее 21-летний сын общался в мессенджере с незнакомцем, который уговорил его взять несколько кредитов и перевести деньги на определенный счет. Молодого человека убедили, что он участвует в «спецоперации правоохранительных органов».

После этого злоумышленники позвонили ей самой с целью склонить к участию в аналогичной «спецоперации». Взамен они обещали вернуть деньги, перечисленные ее сыном. Женщина продала квартиру и перевела деньги мошенникам.

«Спустя время лжеправоохранители снова связались с пострадавшей и вызвались помочь вернуть потерянные деньги. Взамен она должна была изготовить коктейли Молотова и совершить поджоги. Также снимать все на видео», - уточнили в МВД.

Правоохранители выяснили, что мошенники звонили с территории Украины.

Белоруссия Мошенничество Украина

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