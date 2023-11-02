02 ноября 2023, 07:34

Байден потеряет поддержку американцев из-за безоговорочной помощи Израилю — Пушков

The White House
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Поддержка Израиля со стороны США может негативно отразиться на рейтинге американского лидера Джо Байдена, который снова собирается участвовать в выборах в 2024 году. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил о соцопросе, проведенном в США. Согласно исследованию, опубликованному в МSNBC, больше половины американцев считают необходимым прекратить огонь в секторе Газа. При этом Белый дом решил безоговорочно поддержать израильскую сторону и одобрил продолжение боевых действий в палестинском анклаве.

«<...> Администрация Байдена может стать жертвой своей политики в отношении Украины и сектора Газа, которая вступает в растущее противоречие с настроениями разных и весьма широких групп американцев», - сообщил Пушков.

Ранее американские журналисты обратили внимание, что за последние три недели администрация Байдена поменяла свое мнение о конфликте на Ближнем Востоке. Лидер США 11 октября одобрил атаки израильской армии по ХАМАС в секторе Газа, но с недавних пор официальные лица стали делать заявления о необходимости урегулирования ситуации в палестинском анклаве и защите мирных жителей.

США Алексей Пушков Джо Байден
02 ноября 2023, 06:33
США пообещали обеспечить участие России в саммите АТЭС в Сан-Франциско
РИА «Новости»
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Организаторы ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско обеспечат участие представителей всех стран, в том числе России. Однако при отправке приглашения они учтут действующие санкции, заявил РИА «Новости» представитель Госдепартамента.

«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию. <…> Участие в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством и регулированием США», - сказал он.

Собеседник агентства подтвердил слова пресс-секретаря Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что при отправке приглашения организаторы учтут действующие санкции. Он не смог уточнить, кто именно в таком случае войдет в российскую делегацию. Актуальной информации на этот счет США не получали.

Саммит АТЭС пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в сотрудничестве Марат Бердыев заявил, что США не пригласят президента России Владимира Путина. Представитель МИД Мария Захарова призвала страны соблюдать свои обязательства и не менять изначальный смысл существования АТЭС.

Саммиты США Международные отношения Россия Экономика
02 ноября 2023, 05:37
«Отправить сразу в Россию». США попытались отсрочить поражение Украины с помощью циничной уловки
Freepik
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Попытки команды американского лидера Джо Байдена объединить пакеты военной помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе — это «циничная политическая уловка», направленная на отсрочку поражения Киева. Об этом заявила телеведущая Лора Ингрэм на канале Fox News.

«Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь все равно в конце концов его получат. Прямо как было с „Талибаном“* в Афганистане», - сказала она.

Она отметила, что даже самые убежденные в своем мнении уже не в состоянии нормально аргументировать позицию в пользу киевского режима, поэтому пытаются объединить обращение к конгрессу по финансированию Украины и «законные причины» по Израилю.

Ранее обозреватель французского издания AgoraVox Жюль Сейес заявил, что обострение палестино-израильского конфликта даст возможность плавно свернуть операцию Запада по Украине без внимания общественности. По его словам, победа России «могла бы произойти тихо».

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность Попытки команды американского лидера Джо Байдена объединить пакеты военной помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе - это «циничная политическая уловка», направленная на отсрочку поражения Киева. Об этом заявила телеведущая Лора Ингрэм на канале Fox News.

США Израиль Оружие Украина
02 ноября 2023, 05:28
Худшие опасения Зеленского начали сбываться
РИА «Новости»
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Худшие опасения украинского лидера Владимира Зеленского начали сбываться из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил китайский военный писатель Чэнь Си в статье для портала Sohu.

По его словам, после эскалации ситуации на Ближнем Востоке мировое внимание быстро перешло от Украины на Палестину и Израиль. Это испугало руководителей киевского режима.

«Больше всего Украина боится, что США направят всю имеющуюся помощь Израилю, который, в конце концов, гораздо важнее для Вашингтона, чем страна в Восточной Европе», - объяснил эксперт.

При «самом пессимистичном» раскладе американская сторона использует события на Ближнем Востоке в качестве шанса отстраниться от украинского кризиса. Сейчас «худшие опасения Владимира Зеленского сбываются», отметил автор материала.

Ранее президент Украины принял двухпартийную делегацию палаты представителей США. Конгрессмены отметили, что в курсе нехватки боеприпасов калибра 155 миллиметров у ВСУ. По их словам, «Израилю они тоже нужны».

США Владимир Зеленский Израиль Украина Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 04:50
Запад нашел циничное объяснение большому количеству погибших в Газе детей
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Высокий процент погибших в Газе детей объясняется политикой ХАМАС, поощряющей рождаемость. Такое объяснение привело британское издание The Economist.

По данным издания, за время обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,9 тысячи детей. Это 40% от общего числа погибших жителей анклава. Издание объяснило такую высокую смертность детей в вооруженном конфликте «демографической особенностью» сектора Газа и политикой палестинского движения ХАМАС.

«После взятия контроля над сектором Газа в 2007 году он (ХАМАС - прим. ред.) стремился сохранить высокий уровень рождаемости в регионе», - утверждает издание.

Жертвами атак ЦАХАЛ по сектору Газа стали более 8,7 тысячи человек. В министерство здравоохранения Палестины поступило 2030 заявлений о людях, пропавших без вести под завалами. В результате повторного удара по лагерю беженцев в Газе погибли десятки палестинцев. ЦАХАЛ выпустил по объекту более 10 снарядов.

Израиль Дети Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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