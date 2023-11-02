Он напомнил о соцопросе, проведенном в США. Согласно исследованию, опубликованному в МSNBC, больше половины американцев считают необходимым прекратить огонь в секторе Газа. При этом Белый дом решил безоговорочно поддержать израильскую сторону и одобрил продолжение боевых действий в палестинском анклаве.

«<...> Администрация Байдена может стать жертвой своей политики в отношении Украины и сектора Газа, которая вступает в растущее противоречие с настроениями разных и весьма широких групп американцев», - сообщил Пушков.

Ранее американские журналисты обратили внимание, что за последние три недели администрация Байдена поменяла свое мнение о конфликте на Ближнем Востоке. Лидер США 11 октября одобрил атаки израильской армии по ХАМАС в секторе Газа, но с недавних пор официальные лица стали делать заявления о необходимости урегулирования ситуации в палестинском анклаве и защите мирных жителей.