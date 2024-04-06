Байден поставил ультиматум премьеру Израиля

По данным издания, разговор проходил в жестком ключе. Однако глава Белого дома не стал информировать, на какие ограничения готовы пойти Штаты в случае невыполнения их требований.

Ранее Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ случайно ударил по конвою гуманитарной организации World Central Kitchen, в результате чего погибли семь человек.

Конвой World Central Kitchen , доставил в регион партию из 100 тонн продовольствия. Работники организации координировали свои действия с израильскими военными, но те все равно их атаковали. Жертвами удара стали граждане Австралии, Британии, Польши и других стран.