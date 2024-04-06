06 апреля 2024, 03:24

Байден поставил ультиматум премьеру Израиля

РИА «Новости»
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Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Израиля при отсутствии изменений его действий в секторе Газа. С таким предупреждением выступил президент США Джо Байден во время беседы с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщил портал Axios.

По данным издания, разговор проходил в жестком ключе. Однако глава Белого дома не стал информировать, на какие ограничения готовы пойти Штаты в случае невыполнения их требований.

Ранее Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ случайно ударил по конвою гуманитарной организации World Central Kitchen, в результате чего погибли семь человек.

Конвой World Central Kitchen , доставил в регион партию из 100 тонн продовольствия. Работники организации координировали свои действия с израильскими военными, но те все равно их атаковали. Жертвами удара стали граждане Австралии, Британии, Польши и других стран.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху
06 апреля 2024, 03:13
Ученые разгадали тайну японской «русалки» спустя столетие
Freepik
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Ученые из американского университета Северного Кентукки провели анализ останков так называемой фиджийской «русалки», которая находится в Историческом обществе округа Кларк. Об этом сообщило издание The Sun.

Считается, что «русалку» поймали в Японии в конце XIX века. Американский матрос привез ее в США в 1906 году и пожертвовал находку Историческому обществу.

Чтобы раскрыть происхождение морского существа, ученые в 2023 году провели компьютерную томографию останков. До начала изучения они сомневались, что дело касается мистики. В итоге так и оказалось: челюсть «русалки», предварительно, принадлежит рыбе-бородавчатке, а вместо рук использовали черепашьи конечности. Остальные элементы изготовлены из папье-маше.

«Даже выпуклости на спине, которые, как может показаться, находятся там, где ребра <…> никаких костей в соответствующих местах нет. Есть некая внутренняя деревянная структура, но она, по сути, служит каркасом, на котором все это держится», - заявил профессор радиологии университета Северного Кентукки Джозеф Кресс.

Ранее гигантский череп морского существа величиной не менее двух метров выбросило на побережье в американском штате Калифорния. Как отметили палеонтологи, это может быть кость синего кита.

США Япония Ученые
06 апреля 2024, 02:16
Урсула фон дер Ляйен попала в скандал перед европейскими выборами
РИА «Новости»
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Назначение депутата Европарламента Маркуса Пипера «представителем блока по малым и средним предприятиям» вызвало недовольство среди высокопоставленных коллег президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщило издание Politico.

От главы ЕК потребовали ответа на вопрос, каким образом член ХДС Пипер получил это назначение. Причина - сомнения в прозрачности процедуры.

Письмо на эту тему фон дер Ляйен написали глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель и члены еврокомиссии Тьерри Бретон, Николас Шмит и Паоло Джентилони.

Авторы статьи предположили, что скандал может омрачить ее перспективы на переизбрание. Источники Politico не исключают, что назначение Пипера связано с поддержкой германскими христианскими демократами кандидатуры фон дер Ляйен на второй срок.

Скандалы Еврокомиссия Европарламент Урсула фон дер Ляйен Выборы
06 апреля 2024, 02:12
В Пентагоне ответили на вбросы о противоспутниковом оружии России
Freepik
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Американское правительство следит за якобы происходящим развитием противоспутникового оружия России. Об этом рассказали РИА «Новости» в Пентагоне.

«Мы предпринимаем ряд действий в ответ на это развитие, в том числе, координируемся с союзниками и партнерами, а также прямо связываемся с Россией по их безответственному плану», - заявил представитель Пентагона.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Американская сторона обвинила РФ в желании вывести в космос ядерные боеголовки еще в феврале. По мнению Штатов, это случится уже в 2024 году.

Как отмечал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, Москва всегда выступала против размещения ядерных вооружений в космическом пространстве. По его словам, позиция России в этом вопросе ясна и понятна.

Ядерное оружие США Пентагон Россия Оружие Космос
06 апреля 2024, 02:01
Гражданам Таджикистана запретили находиться в Турции без визы
РИА «Новости»
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Жителям Таджикистана ограничили въезд в Турцию без визы. Указ, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликовали в официальном вестнике Resmi Gazete.

«Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту», - сказано в документе.

Ранее правоохранители в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от «Исламского государства»* (ИГИЛ*). Как заявили блюстители порядка, подозреваемыми оказались гражданин Таджикистана и гражданка Киргизии. Они собирались осуществить террористический акт на территории Турции.

Во время обысков у них обнаружили автомобильную рацию, полицейский жилет, форму жандармерии, электронные материалы и инструкции.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

Турция Визы Реджеп Эрдоган Таджикистан

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