Байден посоветовал Нетаньяху «прийти к Иисусу»

Инцидент произошел во время разговора американского лидера с сенатором Майклом Беннетом. Отвечая на вопрос о необходимости увеличения гуманитарной помощи палестинцам, президент использовал идиоматическое выражение, означающее кардинальное изменение взглядов.

«Я сказал ему: Биби… вам и мне предстоит встреча из разряда „прийти к Иисусу“», - ответил Байден.

Ранее американский лидер во время выступления в конгрессе США затронул тему огнестрельного оружия и упомянул Дональда Трампа, который, по его словам, не предпринял никаких шагов для урегулирования этой проблемы. На этих словах спикер палаты представителей Майкл Джонсон стал красноречиво закатывать глаза и качать головой. Эмоциональная реакция Джонсона попала на видео.