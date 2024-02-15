15 февраля 2024, 23:01

Байден поручил связаться с Россией из-за «противоспутникового оружия»

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден отдал распоряжение начать прямой диалог с российскими дипломатами в связи с «разработкой Россией противоспутникового оружия». Об этом сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

«Я могу подтвердить, что это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает Россия», - сказал он.

Представитель администрации США отметил, что «это еще не действующие технологии и их не ввели в строй». По данным Вашингтона, «немедленной угрозы безопасности кого-либо не существует».

После получения соответствующей информацией Байден приказал организовать предварительные обсуждения с лидерами в конгрессе и прямых дипломатических контактах с Россией.

По данным телеканала ABC, что законодателям США на секретном брифинге сообщили о якобы планах России «разместить ядерное оружие в космосе», чтобы использовать его против спутников, писал RT.

Ранее глава командования космических операций США Стивен Уайтинг назвал Россию технологически современной космической силой с широкими военными возможностями.

США Россия Джо Байден
15 февраля 2024, 22:10
Немецкие журналисты назвали Путина «мастером троллинга»
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин решил потроллить американские власти словами, что Россия предпочла бы работать с Джо Байденом из-за его «опытности и прогнозируемости». Об этом заявил немецкий журнал Der Spiegel.

По мнению авторов статьи, российский лидер, вероятно, говорил это всерьез, однако все равно «сделал подарок» именно экс-президенту США Дональду Трампу.

«Путин удивил многих четкими словами в поддержку демократа Байдена», - отметили в материале.

После интервью возник вопрос, серьезно ли говорил Путин «или он просто троллит действующего американского президента».

Дональд Трамп сразу же использовал слова президента России , чтобы изобразить себя «сильным лидером, которого опасается Кремль».

Ранее Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубином заявил, что для страны Джо Байден является более предпочтительным президентом США, писал RT.

Трамп назвал слова российского лидера настоящим комплиментом.

США Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден
15 февраля 2024, 21:25
МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в фальсификации фактов
РИА «Новости»
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МИД Азербайджана отверг заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего о возможности новой войны между странами. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Азербайджанские дипломаты назвали обвинения армянского премьера необоснованными и направленными «на преднамеренное нагнетание напряженности в регионе».

«Представление действий Азербайджана, которые были предприняты в ответ на ранение одного из наших военнослужащих, как акта агрессии является фальсификацией фактов», - отметили в министерстве.

Внешнеполитическое ведомство возложило ответственность за нарушение пятимесячной стабильности в регионе именно на Армению. Также дипломаты задались вопросом, почему армянское Минобороны до сих пор не выполнило обязательств по расследованию ранения азербайджанского военного.

В ведомстве добавили, что армянские власти должны отказаться от своих претензий против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, если заинтересованы в мирном процессе.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что что причиной обострения ситуации в регионе могло быть желание других государств надавить на Россию с Северного Кавказа.

Армения Обострение в Нагорном Карабахе Азербайджан
15 февраля 2024, 18:50
Женщина умерла в больнице Франции, прождав помощи 10 часов
Global Look Press
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Во Франции в приемном отделении скорой помощи умерла женщина. Осмотра врачей она ждала 10 часов, сообщил телеканал BFMTV.

Жительница департамента Валь д’Уаз приехала в больницу имени Симоны Вейл в коммуне Обонн. Она жаловалась на боли в животе и сильную отечность ног. В приемном покое 66-летняя пациентка провела более 10 часов и получила только обезболивающее.

После ночи ожидания самочувствие женщины ухудшилось. Ее перевели в отделение терапии, но через полчаса француженка умерла.

Ее дочь в поданной жалобе подчеркнула, что персонал бездействовал, якобы не увидев «серьезности заболевания» ее матери, и проигнорировал имевшиеся симптомы.

В больнице начали внутреннее расследование и сообщили о перегрузке медицинского персонала.

По данным BFMTV, на медицинское учреждение жаловались и раньше. В конце 2023 года 50-летний француз ждал своей очереди в приемной почти двое суток. После этого мужчина обратился в прокуратуру.

В Абакане в 2021 году в отделении детской больницы умерла девочка , которой врачи не оказали необходимую помощь.

Больницы Скорая помощь Врачи Женщины Франция
15 февраля 2024, 16:35
Женщина заставила детей попрошайничать и заработала состояние
Global Look Press
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Женщина в Индии заставила своих детей попрошайничать и заработала около 250 тысяч рупий. Об этом сообщило издание NDTV.

Правоохранители задержали 40-летнюю Индру Бай в городе Индоне во время прошения милостни. При ней обнаружили порядка 19 тысяч рупий.

На допросе полицейские установили, что фигурантка входит в сеть профессиональных попрошаек, а у ее семьи есть двухэтажный дом в штате Раджастан и внушительное состояние.

Задержанная рассказала, что отправила трех детей просить деньги на улице, благодаря чему заработала около 250 тысяч рупий за полтора месяца. Из них 50 тысяч положила на банковский счет, 100 тысяч отправила родственникам, а на остаток купила акции.

Полицейским удалось задержать восьмилетнюю дочь задержанной, а ее сыновья сумели убежать от правоохранителей. Полиция в Индии активно борется с попрошайничеством на улицах городов.

Ранее в Индии муж с женой обезглавили двух женщин во время ритуала по привлечению денег.

Дети Индия Женщины

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