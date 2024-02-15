Байден поручил связаться с Россией из-за «противоспутникового оружия»

«Я могу подтвердить, что это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает Россия», - сказал он.

Представитель администрации США отметил, что «это еще не действующие технологии и их не ввели в строй». По данным Вашингтона, «немедленной угрозы безопасности кого-либо не существует».

После получения соответствующей информацией Байден приказал организовать предварительные обсуждения с лидерами в конгрессе и прямых дипломатических контактах с Россией.

По данным телеканала ABC, что законодателям США на секретном брифинге сообщили о якобы планах России «разместить ядерное оружие в космосе», чтобы использовать его против спутников, писал RT.

Ранее глава командования космических операций США Стивен Уайтинг назвал Россию технологически современной космической силой с широкими военными возможностями.