Байден пообещал выделить сектору Газа беспрецедентный пакет помощи

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Средства будут направлены на помощь для сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Американский лидер на встрече в Тель-Авиве подчеркнул, что гуманитарная помощь достанется не ХАМАС, а мирным жителям региона.

«Израиль согласился, что гуманитарная помощь может начать перемещаться из Египта в сектор Газа», - отметил Байден.