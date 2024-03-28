28 марта 2024, 09:52

Байден получил преимущество над Трампом в опросе среди американцев

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден опередил кандидата на пост главы государства Дональда Трампа в опросе среди американцев. Об этом свидетельствуют данные университета Quinnipiac University.

Согласно результатам исследования, 48% избирателей отдали предпочтение Байдену, а Трамп получил 45% поддержки.

При этом, когда респондентам предложили добавить в опрос независимые кандидатуры Корнела Уэста и Джилл Стайн, Трамп с 39% опередил Байдена, у которого 38%.

Дональд Трамп набрал нужное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии. Его главным конкурентом станет действующий глава государства Джо Байден , который представляет Демократическую партию. Выборы пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее СМИ сообщили, что предвыборный штаб Байдена запретил ему свободное общение с избирателями из-за опасения неловких ситуаций.

Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
28 марта 2024, 10:30
Нарышкин провел переговоры с министром госбезопасности Северной Кореи
РИА «Новости»
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин вместе с делегацией ведомства посетил КНДР. В ходе рабочей поездки он провел переговоры с министром госбезопасности страны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

На повестке встречи были вопросы международной обстановки, тема региональной безопасности, а также пути углубления взаимодействия на фоне давления внешних сил.

Ранее о визите делегации СВР во главе с Нарышкиным в Пхеньян 25–27 марта сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. По информации ЦТАК, переговоры сторон посвятили укреплению сотрудничества в ответ на «интриги враждебных сил».

В середине марта ЦТАК сообщало о визите Ким Чен Ына на публичное мероприятие на автомобиле премиум-класса Aurus , подаренном ему президентом России Владимиром Путиным.

Россия КНДР
28 марта 2024, 09:09
Песков призвал Дурова принять меры из-за использования Telegram террористами
РИА «Новости»
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В Кремле ожидают большего внимания от Павла Дурова к тому, что мессенджер Telegram становится инструментом в руках террористов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал Life.ru.

«Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный с технологической течки зрения ресурс <…> используется в целях террористических», - сказал представителя Кремля.

Песков также заявил, что сейчас нет планов по блокировке Telegram.

Команда Дурова начала работать над мессенджером в 2012 году, его запустили год спустя. Летом 2022 года Telegram вошел в пятерку самых загружаемых приложений в мире.

Ранее правоохранительные органы нашли группу в Telegram , участников которой вербовали для совершения теракта в Подмосковье.

Дмитрий Песков
28 марта 2024, 08:53
Британию обвинили в желании заработать на «подготовке к войне»
Unsplash
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Британцы приложат все усилия для того, чтобы заработать на подготовке к вероятному конфликту с Россией. Такое мнение «АиФ» выразил военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя недавнее заявление о том, что в противостоянии с РФ Британия сможет продержаться не больше двух месяцев.

Замначальника штаба обороны Британии Робер Макгоуэн ответил ранее на вопрос бывшего министра обороны Марка Франсуа о том, что страна «не сможет сражаться» с Россией дольше пары месяцев. Макгоуэн подтвердил, что это так. У Соединенного Королевства нет запасов техники и оружия.

«Англичанам нужен бизнес на военных расходах, нужны вливания в ВПК», - пояснил Литовкин воинствующую риторику Лондона.

Сейчас они, по его словам, хотят «ковать железо, пока горячо», то есть украинский конфликт. В Британии требуют увеличения расходов на оборону не для того, чтобы воевать с Россией, а чтобы заработать на «подготовке к войне», подытожил эксперт.

В конце февраля премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия не планирует отправлять своих солдат на Украину.

Великобритания Военные Россия
28 марта 2024, 08:15
Генсек ОДКБ назвал организацию примером «мягкого союзничества»
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Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считается примером «мягкого союзничества». Такое мнение высказал генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью «Национальной обороне».

Он подчеркнул, что в организацию входят страны, которые следуют «политике многовекторности». При этом они выполняют свои обязательства в рамках ОДКБ. И это сильная сторона организации, добавил Тасмагамбетов.

Генсек заметил, что ему постоянно приходится искать консенсус и компромисс в принятии важных решений. В некоторых вопросах это бывает непросто из-за возможных противоречий в двусторонних отношениях между странами-членами организации, подытожил он.

Ранее власти Армении заявили о вероятном выходе из ОДКБ. В Кремле отреагировали на эти заявления , отметив, что России и Армении нужно продолжить контакты по данному вопросу.

ОДКБ

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