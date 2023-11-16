Байден похвастался «ощутимыми шагами» в верном направлении, сделанными на встрече с Си Цзиньпином

Байден также сообщил о неких доводах, которые он «приводил все это время» и которые «остаются в силе». Он добавил, что США продолжат курс на отстаивание интересов национальной безопасности и будут конкурировать с Китаем.

Переговоры двух лидеров прошли в поместье Филоли под Сан-Франциско. Во время встречи Си Цзиньпин обратил внимание на важность отношений США и Китая. Если два государства начнут конфликтовать, это приведет к катастрофическим последствиям для всего мира, подчеркнул он.

После диалога с китайским лидером Байден назвал его диктатором.

Президент США рассказал, что главными темами встречи стали ситуация на Ближнем Востоке и Украине, действия КНР в Южно-Китайском море, а также права человека.

«Сегодня мы с председателем Си Цзиньпином предприняли ощутимые шаги в правильном направлении», - указал он.