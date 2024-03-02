02 марта 2024, 10:15

Байден подписал временный бюджет правительства

Global Look Press
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Американский президент Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете правительства США, который позволит министерствам продолжить работу без перебоев. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ поддержали обе палаты американского конгресса. Принятые прежде лимиты бюджета для различных ведомств истекли 1 и 8 марта. Новый акт продлевает их полномочия до 8 и 22 марта, после чего у законодателей появится дополнительное время для завершения согласования годового бюджета.

Представители обеих партий ранее договорились о шести законопроектах, которые продлят работу правительства по самым важным направлениям: юстиция, военное строительство, транспорт, энергетика, торговля и другие.

Остальные меры на 2024 финансовый год в США должны утвердить до 22 марта, иначе работу правительства придется приостановить.

Камнем преткновения между Республиканской и Демократической партиями стал проект помощи Тайваню, Украине, Израилю и защиты южной границы США.

США Белый дом в США
02 марта 2024, 09:08
Запись разговора немецких офицеров об ударе по России назвали позорной для Германии
РИА «Новости»
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Запись разговора высокопоставленных немецких военных с рассуждениями о вероятной атаке на Крымский мост стала потерей лица и позором для Германии. Об этом в социальной сети X написал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Для Германии это потеря лица и полный позор, который открывает новые стороны: русофобскую, реваншистскую, агрессивную, злую и лживую. Это не то государство, с которыми мы заключали дружественные договоры. С 1930-ми годами аналогия здесь неизбежна», - отметил он.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян накануне опубликовала диалог четырех высокопоставленных военных армии ФРГ, которые обсуждали атаку на Крымский мост и вероятную поставку ракет Taurus для Украины. Немецкая разведка уже начала внутреннюю проверку, чтобы установить источник утечки диалога.

Издание Bild признало, что аудиозапись беседы военных могла оказаться достоверной.

Германия Военные Россия
02 марта 2024, 08:03
Врачи дали негативный прогноз по здоровью 81-летнего Байдена
РИА «Новости»
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Сочетание нейродегенеративного заболевания с другими патологиями формирует негативный прогноз у действующего президента США Джо Байдена, которому в ноябре исполнился 81 год. Ему требуется постоянное лечение, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных врачей.

У Байдена выявили апноэ во сне, гиперлипидемию, мерцательную аритмию и другие болезни. Американскому лидеру требуется большое количество медицинских препаратов и реабилитация, заявил собеседник агентства.

К примеру, апноэ во сне ведет к ухудшению памяти, рассеянности, снижению когнитивных способностей. Это подтверждается странным поведением Байдена на публике, когда он вдруг начинает здороваться с невидимым собеседником или путает даты, слова.

Ранее президент США резко отреагировал на обвинения спецпрокурора , указавшего на его провалы в памяти. Байден заявил, что не в его компетенции обсуждать такие темы.

США Врачи Джо Байден
02 марта 2024, 07:40
США нанесли удар по ракете хуситов, нацеленной на Красное море
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Американские военнослужащие 1 марта нанесли удар по готовой к запуску ракете класса «земля-воздух», которая находилась на контролируемой хуситами (движение «Ансар Алла») территории Йемена. В Центральном командовании Минобороны США утверждали, что она была нацелена на Красное море.

«Около 12:40 силы Центрального командования нанесли удар в целях самообороны по ракете „земля-воздух“ поддерживаемых Ираном хуситов», - сообщается в аккаунте X.

Вечером того же дня хуситы запустили одну крылатую ракету в сторону Красного моря. Ни одно западное судное по пострадало, заявили в командовании.

Ранее хуситы предупредили США и Великобританию, что готовы к эскалации, если атаки на Газу не прекратятся. Представитель «Ансар Алла» подчеркнул, что есть много целей для ударов, включая дипломатические миссии и военные базы США. Отмечалось, что если бы у хуситов было необходимое оружие, то они готовы ударить по американской территории.

США Ракеты Йемен
02 марта 2024, 03:59
Разведывательный воздушный шар обнаружили на Аляске
РИА «Новости»
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Экипаж промышленного рыболовецкого судна обнаружил разведывательный воздушный шар рядом с берегами Аляски. Об этом сообщил телеканал CNN.

Рыбаки направили фотографии воздушного шара в полицию. Характер и назначение найденного объекта сейчас устанавливается. Такое пристальное внимание ФБР показало, что он очень похож на воздушные шары, используемые для шпионажа.

Агенты ФБР встретят рыбацкое судно, когда оно прибудет в порт. Найденный шар переместят в лабораторию для дальнейшего исследования.

Летом 2023 года обломки воздушного шара неизвестного происхождения нашли на северо-востоке Польши, где находится учебный центр объединенных сил НАТО. До этого польскую границу со стороны Белоруссии пересекал неизвестный воздушный объект.

Выяснилось, что это был аэростат наблюдения. Его поисками занималась небольшая группа солдат.

США ФБР НАТО Польша

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