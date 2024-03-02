Байден подписал временный бюджет правительства

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Документ поддержали обе палаты американского конгресса. Принятые прежде лимиты бюджета для различных ведомств истекли 1 и 8 марта. Новый акт продлевает их полномочия до 8 и 22 марта, после чего у законодателей появится дополнительное время для завершения согласования годового бюджета.

Представители обеих партий ранее договорились о шести законопроектах, которые продлят работу правительства по самым важным направлениям: юстиция, военное строительство, транспорт, энергетика, торговля и другие.

Остальные меры на 2024 финансовый год в США должны утвердить до 22 марта, иначе работу правительства придется приостановить.

Камнем преткновения между Республиканской и Демократической партиями стал проект помощи Тайваню, Украине, Израилю и защиты южной границы США.