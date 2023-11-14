Байден поделился ожиданиями от встречи с Си Цзиньпином

Байден ответил на вопрос журналиста о перспективах предстоящих переговоров с председателем КНР, что встреча прошла бы успешно, если бы удалось добиться возвращения к нормальной коммуникации, возможности снять телефонную трубку и говорить друг с другом, а также достичь обеспечения военным возможности поддерживать контакты.

«Мы не стремимся к разрыву связей с Китаем. Мы пытаемся улучшить отношения», - подчеркнул президент США.

Байден запланировал «жесткий разговор» с председателем КНР Си Цзиньпином об американо-китайских отношениях. Лидеры могут обсудить связи Китая и Ирана с Россией, а также роль республики в конфликте на Украине.