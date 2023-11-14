Байден поделился ожиданиями от встречи с Си Цзиньпином
На 15 ноября намечена встреча лидеров США и КНР. Считать ее успешной можно будет только в том случае, если удастся наладить коммуникации между двумя странами, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в эфире телеканала C-SPAN.
Байден ответил на вопрос журналиста о перспективах предстоящих переговоров с председателем КНР, что встреча прошла бы успешно, если бы удалось добиться возвращения к нормальной коммуникации, возможности снять телефонную трубку и говорить друг с другом, а также достичь обеспечения военным возможности поддерживать контакты.
«Мы не стремимся к разрыву связей с Китаем. Мы пытаемся улучшить отношения», - подчеркнул президент США.
Байден запланировал «жесткий разговор» с председателем КНР Си Цзиньпином об американо-китайских отношениях. Лидеры могут обсудить связи Китая и Ирана с Россией, а также роль республики в конфликте на Украине.