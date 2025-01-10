Байден «почтил» память Джимми Картера, уснув на его похоронах

Байден во время церемонии сидел в первом ряду рядом со своей женой Джилл Байден, вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем. В какой-то момент крупным планом показали, как президент опустил голову и закрыл глаза. Заметив это, ситуацию постаралась исправить первая леди, она одернула и привела в чувства своего 82-летнего мужа.

Несмотря на казус, действующий президент США сказал речь, отметив силу воли Картера и его стремление к равенству.

«Многие считают, что он принадлежал к ушедшей эпохе, но на самом деле он хорошо видел будущее», - заявил президент.

Кроме Байдена попрощаться с Картером пришли Билл и Хиллари Клинтон, Джордж Буш-младший со своей женой Лорой, Барак Обама и Дональд Трамп с супругой Меланией.

Джимми Картер скончался в конце декабря 2025 , недавно отпраздновав свое 100-летие. Картер прожил дольше любого другого президента США.