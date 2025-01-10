10 января 2025, 02:41

Байден «почтил» память Джимми Картера, уснув на его похоронах

Global Look Press
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Президент США Джо Байден уснул во время церемонии прощания с 39-м экс-главой США Джимми Картером. Кадры спящего американского лидера показал телеканал Fox News.

Байден во время церемонии сидел в первом ряду рядом со своей женой Джилл Байден, вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем. В какой-то момент крупным планом показали, как президент опустил голову и закрыл глаза. Заметив это, ситуацию постаралась исправить первая леди, она одернула и привела в чувства своего 82-летнего мужа.

Несмотря на казус, действующий президент США сказал речь, отметив силу воли Картера и его стремление к равенству.

«Многие считают, что он принадлежал к ушедшей эпохе, но на самом деле он хорошо видел будущее», - заявил президент.

Кроме Байдена попрощаться с Картером пришли Билл и Хиллари Клинтон, Джордж Буш-младший со своей женой Лорой, Барак Обама и Дональд Трамп с супругой Меланией.

Джимми Картер скончался в конце декабря 2025 , недавно отпраздновав свое 100-летие. Картер прожил дольше любого другого президента США.

США Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис Барак Обама
10 января 2025, 04:24
Президент Литвы покусился на Калиниградскую область
РИА «Новости»
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Президент Литвы Гинатас Науседа выразил территориальные претензии на Калининградскую область, прокомментировав переименование музея в поселке Чистые Пруды. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Науседа высказал категоричное несогласие с решением о переименовании музея Кристионаса Донелайтиса в «Литературный музей», несмотря на то, что объект культурного наследия, в котором находится музей, будет иметь прежнее название: «Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса».

«Исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, [но] последние следы литовской культуры там необходимо сохранить», - написал литовский лидер.

Ко всему прочему, Науседа заявил, что Калининград якобы исторически литовский город, который должен носить соответствующее название.

«Как бы ни старалась Россия, Караляучус никогда не станет Калининградом», - сказал литовский президент.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила назвать североамериканский континент Мексиканской Америкой. Такое заявление она сделала в связи с намерением избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский.

Музеи Литва Россия Калининград Литература
09 января 2025, 21:32
Азербайджан по техническим причинам остановил поставки газа в Болгарию
РИА «Новости»
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Поставки газа из Азербайджана в Болгарию приостановят по техническим причинам. Об этом сообщила на сайте газораспределительная компания «Булгаргаз ЕАД».

«Ожидается, что поставки будут восстановлены с 11 января», - сообщили в компании.

Перерыв в поставках не привел к дополнительным затратам на покупку замещающего ресурса, отметили в «Булгаргаз ЕАД». Между Болгарией и Азербайджаном заключено соглашение на поставку более одного миллиарда кубометров газа в год. В компании отметили, что эта ситуация подтверждает важность диверсификации источников голубого топлива и маршрутов поставок.

В декабре 2024 года Болгария опровергла слухи об прекращении транзита российского газа. «Булгаргаз» заявила, что транзит газа из России через территорию страны из-за проблем с оплатой допустят лишь в крайнем случае.

Газ Болгария Топливо Азербайджан
09 января 2025, 20:28
Суд в Цуге не сможет продлить мораторий на банкротство Nord Stream после 9 мая
РИА «Новости»
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Швейцарский суд «в принципе» не сможет продлить мораторий на банкротство оператора газопровода «Северный поток — 2» после 9 мая. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник.

Швейцарский суд «в принципе» не сможет продлить мораторий на банкротство оператора газопровода «Северный поток - 2» после 9 мая. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник.

Суд в Цуге, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, в порядке исключения продлил до 9 мая мораторий на реструктуризацию долгов компании. Источник агентства отметил, что суд не сможет провести эту процедуру еще раз.

«В принципе, нет», - говорится в сообщении.

В декабре правительство США ввело новые санкции против ряда российских компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока - 2», включая оператора Nord Stream 2 AG. Штаты выступают против газопровода, считая его не энергетическим, а геополитическим проектом, посредством которого Россия хочет шантажировать Европу.

Газопровод Северный поток — 2 Суд Россия
09 января 2025, 14:56
Медведев: Пашинян может вспомнить о членстве Армении в ОДКБ после слов Алиева
РИА «Новости»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о членстве республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое предположение в разговоре с РИА «Новости» сделал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения - член ОДКБ», - подчеркнул Медведев.

По его словам, это возможно на фоне недавних высказываний президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения является «фашистским государством».

Заместитель председателя Совбеза также допустил, что Пашинин напрямую обратится к Европейскому союзу за помощью, так как содружество любит помогать деньгами и оружием «кандидатам в рай» и обладает «украинским опытом».

Армянское правительство ранее в четверг одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

Армения Дмитрий Медведев ОДКБ Азербайджан Никол Пашинян Ильхам Алиев

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