Миллиардер высказал свое мнение по поводу публикации в Сети, в которой говорилось, что Байден провел в отпуске 570 дней, что составляет 40% его президентского срока.

«На самом деле около 100%», - написал Маск.

После того как Байден объявил о завершении своей предвыборной кампании, стали вновь возникать сомнения в его способности эффективно руководить страной. Количество его публичных выступлений заметно сократилось, а продолжительность выходных увеличилась.

Маск поделился сомнениями по поводу состояния здоровья президента США Джо Байдена и поинтересовался, видел ли кто-либо американского лидера в последнее время В последнее время американский президент часто попадал в различные конфузы. Осенью Байден заблудился рядом с Белым домом. До этого он растерялся на мероприятии в Филадельфии и не смог самостоятельно спуститься со сцены , а однажды политик заблудился на сцене в Нью-Йорке после эмоциональной речи с угрозами всему миру.