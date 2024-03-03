Байден поцеловал в макушку премьера Италии

На опубликованных кадрах видно, как политики прощались после приватной беседы в Овальном кабинете, после чего Байден поцеловал Мелони в макушку.

Врачи предупредили о серьезном ухудшении состояния 81-летнего Байдена. У него выявили нейродегенеративное заболевание вкупе с другими патологиями, в связи с чем глава государства нуждается в постоянном лечении.

У Байдена обнаружили мерцательную аритмию, гиперлипидемию и апноэ во сне. В частности, последнее заболевание ведет к снижению когнитивных способностей, рассеянности и ухудшению памяти.

Сам глава Белого дома критично относится к любым высказываниям о своем состоянии. Специальный прокурор США обвинил президента в провалах в памяти , на что Байден напомнил, что обсуждать такие темы не в его компетенции.