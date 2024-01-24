24 января 2024, 12:03

Байден победит на праймериз в Нью-Гемпшире, хотя формально не примет участия — СМИ

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Действующий президент США Джо Байден одержит символическую победу на предварительном внутрипартийном голосовании Демократической партии в Нью-Гемпшире. Официально он отказался участвовать в праймериз из-за внутриполитических интриг, сообщил телеканал CNN.

«Джо Байден выиграет праймериз в Нью-Гемпшире. <…> Победа является всего лишь символической. Из-за внутрипартийных разногласий Байден не зарегистрировался на предварительные выборы», - заявил автор статьи.

Национальный комитет Демпартии решил провести первое голосование в Южной Каролине, а не Нью-Гемпшире. Однако последний ослушался и назначил праймериз раньше. В ответ на это Джо Байден отказался участвовать в гонке. Его противники воспользовались ситуацией и решили продвинуть альтернативных кандидатов, в том числе необъявленных ранее.

Сторонники Джо Байдена устроили неофициальную кампанию и призвали однопартийцев прийти на избирательные участки поддержать президента. Несмотря на то, что формально праймериз в Нью-Гемпшире потеряли смысл, победа политика успокоит демократов. По словам журналистов, они опасались, что голосование приведет к его унизительному поражению.

На праймериз Республиканской партии в Нью-Гемпшире лидировал Дональд Трамп. Его соперница Никки Хейли заявила, что не откажется продолжать борьбу.

США Выборы президента США Джо Байден Выборы
24 января 2024, 12:52
«Исторический шанс упущен». Турцию упрекнули за одобрение вступления Швеции в НАТО
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Одобрив вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждений, Турция упустила шанс выступить в интересах всего человечества, а не только альянса. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.

Он отметил, что об окончательном решении Турции «остается сожалеть».

«Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен», - посетовал Косачев.

Вице-спикер Совфеда назвал Североатлантический альянс «главным источником нестабильности в мире» и «генератором новых вызовов и угроз» и добавил, что для Турции ратификация членства Швеции в объединении была вопросом внутренней политики.

О решении турецкого парламента , рожденного в ходе дебатов, стало известно 23 января. Теперь в течение нескольких дней заявку должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Чтобы Швеция вступила в НАТО, заявку должна также одобрить Венгрия.

Совет Федерации РФ Турция Швеция НАТО Константин Косачев
24 января 2024, 12:12
Крупнейший китайский рынок загорелся в Белграде
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В Белграде произошел пожар на крупнейшем китайском рынке в городе. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сербского МВД, информация о пожаре поступила на пульт около 09:00 по московскому времени. Огонь перекинулся на торговый центр. Густой дым от возгорания распространился по району Нови-Београд. Около 62 спасателей и 18 машин работают над ликвидацией пожара. Также к тушению огня присоединились два вертолета, среди которых переданный ранее российской стороной Ка-32.

Информации о пострадавших не поступало. Что послужило причиной возгорания, неизвестно.

По данным агентства, горожане предположили, что пожар начался в одной из точек общественного питания в торговом центре. Ранее там уже происходило возгорание из-за неисправной проводки.

В среду, 24 января, загорелась крыша мебельной фабрики в Челябинской области. Огонь распространился на площади 3,6 квадратных метра.

Вертолеты Спасатели Пожары Сербия
24 января 2024, 12:06
«Можно сколько угодно играть словами». Захарову удивило заявление МИД Швейцарии о переговорах с Лавровым
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Швейцария отказалась от нейтралитета по отношению к конфликту на Украине и запятнала репутацию. Заявление этой страны о поиске дипломатического разрешения конфликта противоречило реальным действиям, заявила в эфире радиостанции Sputnik представитель МИД России Мария Захарова.

Она рассказала о многочисленных встречах министра иностранных дел Сергея Лаврова на полях мероприятий Совбеза ООН в Нью-Йорке. Он пообщался с коллегами из Ливана, Индонезии, Турции и других стран, но особый интерес, по словам Марии Захаровой, вызвал его диалог с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Оценки этой встречи разнились, заявила представитель МИД. Мария Захарова призналась, что ее удивил комментарий коллег о поиске возможностей для организации переговорного процесса по Украине. По ее словам, Швейцария уже отказалась от позиции нейтралитета.

«Можно сколько угодно играть словами, углубляться в то, что такое нейтралитет, но есть главное. <…> Конфликт очевиден для всех, и мы видим, как Швейцария… утратила свою равноудаленность от позиций сторон», - сказала она.

Мария Захарова заявила, что Швейцария моментально запятнала свою репутацию, которую нарабатывала годами.

На встрече с журналистами Иньяцио Кассис заявил, что без участия России разрешить украинский конфликт мирным путем невозможно, сообщил RT. Министр заявил, что встречу с Сергеем Лавровым провели ради выстраивания диалога в этом направлении.

Сергей Лавров Мария Захарова Россия Переговоры МИД РФ Швейцария
24 января 2024, 12:04
Молдавия объявила имя нового главы МИД
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Новым главой Министерства иностранных дел Молдавии станет вице-спикер парламента Михай Попшой. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан на заседании кабмина, сообщило РИА «Новости».

«Со следующей недели пост министра иностранных дел займет вице-спикер парламента Михай Попшой», - сказал молдавский премьер.

Михай Попшой занимает пост вице-спикера республики с 2019 года. С 2017 года он является вице-председателем правящей партии «Действие и солидарность».

В среду, 24 января, стало известно об уходе Нику Попеску с постов главы внешнеполитического ведомства и вице-премьера. Он выразил уверенность в том, что за 2,5 года сделал «много хорошего».

Перед этим в молдавских СМИ появилась информация, что в правительстве республики грядут перестановки. Как сообщили инсайдеры, Попеску может стать главным переговорщиком с Евросоюзом после ухода с поста главы министерства иностранных дел страны.

Молдавия Евросоюз

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