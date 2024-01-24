«Джо Байден выиграет праймериз в Нью-Гемпшире. <…> Победа является всего лишь символической. Из-за внутрипартийных разногласий Байден не зарегистрировался на предварительные выборы», - заявил автор статьи.

Национальный комитет Демпартии решил провести первое голосование в Южной Каролине, а не Нью-Гемпшире. Однако последний ослушался и назначил праймериз раньше. В ответ на это Джо Байден отказался участвовать в гонке. Его противники воспользовались ситуацией и решили продвинуть альтернативных кандидатов, в том числе необъявленных ранее.

Сторонники Джо Байдена устроили неофициальную кампанию и призвали однопартийцев прийти на избирательные участки поддержать президента. Несмотря на то, что формально праймериз в Нью-Гемпшире потеряли смысл, победа политика успокоит демократов. По словам журналистов, они опасались, что голосование приведет к его унизительному поражению.

На праймериз Республиканской партии в Нью-Гемпшире лидировал Дональд Трамп. Его соперница Никки Хейли заявила, что не откажется продолжать борьбу.