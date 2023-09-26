Байден по ошибке пообещал 40 миллиардов долларов на инвестиции

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Как позже уточнил представитель администрации президента, такую сумму глава Белого дома назвал ошибочно. На самом деле речь идет о 40 миллионах долларов.

Эта ошибка стала не единственной для Байдена, которую он допустил в ходе саммита. Также американский лидер не смог правильно произнести аббревиатуру названия программы развития.

«Мы называем ее PG, PI. В общем, неважно, как мы ее называем», - сказал Байден, добавив, что эта программа предполагает инвестиции в развитие цифровых технологий тихоокеанских стран.

Также Байден заявил о выделении 20 миллионов долларов на помощь этим государствам в борьбе с изменением климата и 600 миллионов - на развитие рыболовства. Такое наращивание сотрудничества аналитики в США связывают со стремлением противостоять Китаю в этом регионе.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения работы Байдена достиг антирекорда. Деятельность президента США не одобряют 56% американских избирателей, следует из данных опроса. Это самый низкий показатель после вступления Байдена на пост в 2020 году.

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