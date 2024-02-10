На мероприятии национальной оружейной ассоциации в штате Пенсильвания политик высказался о расследовании спецпрокурора Роберта Гура о неправильном хранении секретных материалов со стороны Байдена.

По словам экс-главы Америки, его преемник держал тайные документы в картонных коробках, стоящих в гараже за простой дверью. При этом у самого Трампа закрытые данные были в надежных помещениях.

«Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что [он] живой» - сказал Трамп.

Ранее Байден выступил с экстренным обращением к нации по поводу расследования Робера Гура, где спецпрокурор написал не только о ненадлежащем хранении документов, но и о провалах в памяти у президента США. В своей речи действующий глава государства заявил, что с его разумом все в порядке. Однако на этом же мероприятии снова допустил грубую ошибку , назвав президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси президентом Мексики.