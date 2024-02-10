10 февраля 2024, 05:07

Байден перестал понимать, что еще живой — Трамп

РИА «Новости»
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Нынешний лидер Штатов Джо Байден может не понимать, что еще жив. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, его слова привело РИА «Новости».

На мероприятии национальной оружейной ассоциации в штате Пенсильвания политик высказался о расследовании спецпрокурора Роберта Гура о неправильном хранении секретных материалов со стороны Байдена.

По словам экс-главы Америки, его преемник держал тайные документы в картонных коробках, стоящих в гараже за простой дверью. При этом у самого Трампа закрытые данные были в надежных помещениях.

«Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что [он] живой» - сказал Трамп.

Ранее Байден выступил с экстренным обращением к нации по поводу расследования Робера Гура, где спецпрокурор написал не только о ненадлежащем хранении документов, но и о провалах в памяти у президента США. В своей речи действующий глава государства заявил, что с его разумом все в порядке. Однако на этом же мероприятии снова допустил грубую ошибку , назвав президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси президентом Мексики.

США Дональд Трамп Джо Байден
10 февраля 2024, 04:09
Канадская семья фермеров переехала в Россию, спасаясь от ЛГБТ-ценностей
РИА «Новости»
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Многодетная семья канадских фермеров переехала в Россию, чтобы уберечь детей от нетрадиционных ценностей. Иностранцы поселились в Нижнем Новгороде, об этом написало издание kp.ru.

«Мы не чувствовали, что наши дети будут там (в Канаде - прим.ред.) в безопасности. Там слишком много левых идеологий и движений, ЛГБТ*», - пояснил свое решение отец семейства Аренд Фейнстра.

У 39-летнего Аренда Фейнстра и его жены Аннисы девять детей, однако старший сын решил остаться на родине. Сейчас канадские фермеры ищут место для организации собственного хозяйства. Иностранец отметил, что в России для фермерства намного больше возможностей.

Канадцу также импонирует способность России противостоять влиянию Запада.

«Россия выдерживает давление со стороны Запада и при этом сохраняет собственное видение», - подчеркнул Фейнстра.

Семья в России уже около месяца, они занимаются оформлением документов и планируют начать изучение русского языка. Фейнстра ведут канал на платформе YouTube о жизни в России и трудностях, с которыми столкнулись.

Посол России в Канаде рассказал, что ситуация в стране напряженная. Местные СМИ распространяют фейки об СВО , очерняя Россию и ее роль в мире.

* движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.

Дети Канада Семья ЛГБТ Россия Фермеры
10 февраля 2024, 03:33
Слепая ненависть к России лишила поляков здравого мышления — экс-депутат сейма
РИА «Новости»
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Оголтелая русофобия лишила поляков способности здраво мыслить и адекватно оценивать действия Москвы. Такое заявление сделал экс-депутат сейма и Европарламента Януш Корвин-Микке в материале для газеты Myśl Polska.

«У поляков ненависть к России отнимает способность не только логически мыслить, но и воспринимать очевидные факты», - высказал мнение политик.

Экс-депутат осудил отношение соотечественников к стремлению президента России Владимира Путина защитить население Крыма от украинского вторжения. Корвин-Микке считает, что у российского лидера не было другого выхода.

«Русские относятся к нам, как к собачке, лающей на слона и по команде США справляющей нужду ему на ноги», - признал Корвин-Микке.

Беседа американского журналиста с российским лидером позволила людям на Западе услышать риторику, отличную от натовской. И это вызвало у них истерику, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

США Крым Россия Запад Владимир Путин Польша Москва
10 февраля 2024, 03:20
«Истерику» после интервью Путина Карлсону раскритиковали в Словакии
РИА «Новости»
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Реакция западных сторонников либерализма на интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показала неприятие дискуссии современными либералами. Об этом заявил спикер парламента Словакии Любош Блага в Telegram-канале.

«Истерика западных либералов по поводу этого интервью только подтверждает, как сильно современный либерализм ненавидит свободу и рациональную дискуссию - их мозги уже полностью затемнены собственной пропагандой», - написал он.

По словам политика, для достижения компромисса нужно принять российскую точку зрения и исключить ненависть к России и Белоруссии.

Как отмечал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, разговор президента России с журналистом из США вызвал истерику у западных средств массовой информации. Диалог продемонстрировал людям на Западе отличительную от НАТО риторику.

Более 150 миллионов человек посмотрело интервью Путина Карлсону в соцсети Х, оно набрало 860 тысяч отметок «мне нравится». На YouTube диалог главы РФ и публициста собрал 8,3 миллиона просмотров.

Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Словакия Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 03:07
Сеймур Херш отказался комментировать интервью Путина Карлсону
Global Look Press
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Американский журналист, автор расследования теракта на трубопроводе «Северный поток» Сеймур Херш сообщил РИА «Новости», что посмотрел интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. При этом публицист отказался комментировать материал.

«Я, конечно, посмотрел интервью», - отметил журналист.

Херш также добавил, что Карлсон очень интересуется произошедшим на трубопроводе «Северный поток». Однако само интервью американец комментировать отказался, в том числе диалог Путина и Карлсона о теракте на газопроводе.

Интервью Карлсон разместил в соцсети Х, за сутки его посмотрели более 150 миллионов раз. Репост сделали 269 тысяч пользователей, а 860 тысяч человек поставили реакцию «нравится».

Американский журналист, автор расследования теракта на трубопроводе «Северный поток» Сеймур Херш сообщил РИА «Новости» , что посмотрел интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. При этом публицист отказался комментировать материал.

Соцсети Россия Интервью Владимир Путин Северный поток Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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