Байден перепутал премьера Канады с самим собой

Самолет Байдена сломался при посадке в Мэне

Авиалайнер, на котором президент США Джо Байден прилетел в штат Мэн, столкнулся с техническими неполадками при посадке. Об этом журналистам сообщили в Белом доме, информацию привело РИА «Новости».

«Во время приземления в штате Мэн у самолета возникла небольшая проблема с техническим обслуживанием. Для полета из штата Мэн в Делавэр будет использоваться другой самолет», - сказано в заявлении Белого дома.

ЧП произошло, когда Байден вместе с супругой Джилл направлялись в Льюистон штата Мэн, где 25 октября погибли 22 человека и еще 13 получили ранения в результате массовой стрельбы.

Неизвестный открыл огонь в местном баре и боулинге. Стрелявшего не удалось задержать по горячим следам, жителей попросили сидеть дома с запертыми дверями и окнами.

Спустя несколько дней ЧП произошло во Флориде. Очередная уличная стрельба привела к гибели двух человек, 18 горожан пострадали.