Байден перепутал премьера Канады с самим собой
Американский президент Джо Байден в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо оговорился и назвал его «Джо». Видео с речью главы Штатов опубликовали на официальном YouTube-канале Белого дома.
Очередной конфуз произошел на саммите в Вашингтоне «Партнерство Америк для экономического процветания».
«Я благодарю премьер-министра Джо и президента … я благодарю премьер-министр Трюдо, президента (Уругвая Луиса. - прим. ред.) Лакалье», - сказал лидер США.
Как сообщило издание Times Colonist, в ходе мероприятия Байден и Трюдо говорили об укреплении экономической стабильности на Западе и необходимости гуманитарной паузы в конфликте на Ближнем Востоке.
Ранее американский президент Джо Байден попытался укусить ребенка в Финляндии перед тем, как покинуть страну. Американский лидер поздоровался с работниками посольства и их семьями. Одна их женщин держала маленькую девочку на руках, и Байден решил необычно поприветствовать ее.