Байден передумал. Белый дом выступил за мирное разрешение конфликта в секторе Газа

Журналисты обратили внимание на то, как за три недели обострения конфликта на Ближнем Востоке изменились заявления официальных лиц США. Если 11 октября Джо Байден одобрил удары ЦАХАЛ по сектору Газа и заявил, что поступил бы так же, то теперь госсекретарь Энтони Блинкен призвал наносить их более избирательно и заботиться о мирных жителях.

«Хотя Израиль имеет право - а точнее, обязанность - защищать себя, то, как он это делает, имеет значение. Это означает, что еда, вода, лекарства и другая необходимая гуманитарная помощь должны иметь возможность поступать», - сказал он.

В Белом доме объяснили, что изменение тона и содержания выступлений стало результатом гуманитарного кризиса в секторе Газа, где погибли свыше 8000 человек. Многие страны осудили действия Израиля, а в США прошли антиизраильские протесты.

По информации журналистов, Джо Байден стал сначала в частном порядке, а теперь публично отправлять Израилю «критические сообщения», а советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал давить на израильское правительство и настаивать на неприкосновенности невинной человеческой жизни.

Правительство Израиля объявило о начале нового этапа операции в секторе Газа. Цель военных - уничтожить управленческий и военный потенциал ХАМАС.