Байден перед уходом одобрил засекреченную ядерную стратегию

«Белый дом не объявлял об одобрении пересмотренной стратегии, озаглавленной „Руководство по ядерному размещению“, которая также впервые говорит о подготовке США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи», - написали журналисты.

В издании отметили, что документ засекречен. Его даже нет в цифровом виде, только в печатном. Доступ к нему имеет небольшое число военных Пентагона и чиновников из области национальной безопасности страны.

Ранее Байден заявил, что только Америка сможет выполнять роль мирового лидера и вести за собой другие государства. Он выразил мнение, что США якобы «продолжают побеждать» и это положительно сказывается на всем мире.