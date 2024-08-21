21 августа 2024, 01:52

Байден перед уходом одобрил засекреченную ядерную стратегию

РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден одобрил засекреченную ядерную стратегию США, но пока не говорил об этом. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Белый дом не объявлял об одобрении пересмотренной стратегии, озаглавленной „Руководство по ядерному размещению“, которая также впервые говорит о подготовке США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи», - написали журналисты.

В издании отметили, что документ засекречен. Его даже нет в цифровом виде, только в печатном. Доступ к нему имеет небольшое число военных Пентагона и чиновников из области национальной безопасности страны.

Ранее Байден заявил, что только Америка сможет выполнять роль мирового лидера и вести за собой другие государства. Он выразил мнение, что США якобы «продолжают побеждать» и это положительно сказывается на всем мире.

США Пентагон Военные Россия Джо Байден
20 августа 2024, 14:56
Россиянка отправилась на прогулку в Турции и пропала
Unsplash
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В Турции во время прогулки пропала заместитель директора московской школы для реабилитации детей с инвалидностью Наталья Сомова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 48-летняя женщина отправилась на прогулку в горы и исчезла, ее ищут уже четыре дня. Вернуться домой россиянка должна была 19 августа.

Туристку в последний раз видели утром 17 августа в отеле Marmaris Park Hotel, откуда она отправилась на прогулку по Карийской тропе. Сотрудники экстренных служб Мармариса активно занимаются поисками, в том числе с использованием собак.

Ранее в начале года в Турции пропала 40-летняя путешественница из России. По словам сотрудников отеля, где жила женщина, она отправилась в горы 4 января, но назад не вернулась. Позже туристку нашли мертвой. Тело обнаружили 12 января. По данным СМИ, подозреваемым в убийстве девушки стал местный гид.

Турция Туризм Россия
20 августа 2024, 08:38
Харрис отказалась от дебатов с Трампом на Fox News
Global Look Press
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его оппонент Камала Харрис не будет участвовать в дебатах на телеканале Fox News 4 сентября. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я не удивлен таким развитием событий», - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Харрис будет сложно отстоять свое «рекордное изменение позиции абсолютно по всему, во что она некогда верила».

Вместо дебатов 4 сентября на Fox News пройдет телевстреча с Трампом. Американский экс-лидер пообещал сообщить подробности позже.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что Харрис «никогда не склонится» перед российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на выборах. Он также добавил, что сам никогда не заискивал перед президентом РФ.

США Дональд Трамп Камала Харрис Выборы
20 августа 2024, 07:22
Трамп пообещал опубликовать результаты тестов на умственные способности
Global Look Press
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Американский экс-лидер и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп покажет публике результаты пройденных им медицинских обследований и тестов на умственные способности. Об этом он заявил телеканалу CBS.

Он признался, что обнародует результаты с большой радостью. По словам политика, он благополучно прошел медосмотр и получил за него «отличную оценку». Также Трамп рассказал, что блестяще справился с двумя тестами на умственные способности.

Ранее газета The New York Times предположила, что в случае победы республиканца на выборах в стране могут возникнуть протесты , которые президент подавит с помощью военной силы.

В качестве аргумента в издании напомнили, что команда Трампа работала над документами, которые с юридической точки зрения оправдывали намерение использовать армию для урегулирования ситуации в США. Помощники республиканца рассматривали не только задействование военных для охраны границ от нелегалов и борьбы с преступностью, но для подавления протестов, указали в газете.

США Дональд Трамп Выборы президента США
19 августа 2024, 17:26
Умер ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью
Global Look Press
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Знаменитый американский журналист Фил Донахью, ведущий телемостов СССР — США, скончался на 89-м году жизни. Заявление семьи опубликовали в шоу «Today» на канале NBC, где Донахью когда-то был постоянным участником.

Знаменитый американский журналист Фил Донахью, ведущий телемостов СССР - США, скончался на 89-м году жизни. Заявление семьи опубликовали в шоу «Today» на канале NBC , где Донахью когда-то был постоянным участником.

«Донахью скончался в воскресенье вечером после продолжительной болезни», - передали репортеры.

Известно, что телеведущий умер дома в окружении семьи: жены Марло Томас, с которой прожил 44 года, сестры, детей, внуков и любимого пса - золотистого ретривера Чарли. Официальная причина смерти Донахью пока не названа.

Донахью прославился как ведущий телешоу и интервьюер - он впервые стал работать в формате современных ток-шоу с участием звездных гостей и аудиторией в студии. За этого коллеги называли его «первопроходцем» и «пионером». Его «Шоу Фила Донахью» стало одной из самых влиятельных программ своего времени.

Кроме того, Донахью вел телемост СССР - США и работал с Владимиром Познером. За свою карьеру журналист получил девять премий «Эмми» и президентскую медаль Свободы - высшую гражданскую награду Соединенных Штатов.

Донахью никогда не утверждал, что он беспристрастен. Он был ярым либералом, поэтому его самым частым гостем в шоу был Ральф Нейдер.

США Дети Награды СССР Болезни Семья Ток-шоу

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