Байден перечислил цели возможного второго срока

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Он отметил, что во время его первого президентского срока мир находился «в переломной точке». По мнению Байдена, сейчас происходят мировые кризисы, и США столкнулись с множеством проблем. В связи с этим американский лидер принял решение баллотироваться на второй срок.

Байден напомнил о необходимости урегулирования ближневосточного конфликта и указал, что США могут преуспеть в решении этой задачи.

«Но у нас есть возможность сделать… Представьте, если бы мы смогли преуспеть в мирном урегулировании на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать», - отметил он.

Президент США также заявил о возможности объединения Европы для «подавления» России.

«У нас есть огромные возможности сделать мир лучше», - заключил Байден.

Ранее американский лидер заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС. При этом он добавил, что Палестинская автономия должна остаться независимой.