Байден перечислил цели возможного второго срока
Урегулирование ближневосточного конфликта и «подавление» руководства России станут главными целями президента США Джо Байдена в случае переизбрания на второй срок. Об этом американский лидер заявил телеканалу CBS.
Он отметил, что во время его первого президентского срока мир находился «в переломной точке». По мнению Байдена, сейчас происходят мировые кризисы, и США столкнулись с множеством проблем. В связи с этим американский лидер принял решение баллотироваться на второй срок.
Байден напомнил о необходимости урегулирования ближневосточного конфликта и указал, что США могут преуспеть в решении этой задачи.
«Но у нас есть возможность сделать… Представьте, если бы мы смогли преуспеть в мирном урегулировании на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать», - отметил он.
Президент США также заявил о возможности объединения Европы для «подавления» России.
«У нас есть огромные возможности сделать мир лучше», - заключил Байден.
Ранее американский лидер заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС. При этом он добавил, что Палестинская автономия должна остаться независимой.