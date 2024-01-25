25 января 2024, 21:01

Байден отправит шефа ЦРУ Бернса на переговоры для сделки Израиля и ХАМАС

РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден планирует отправить шефа ЦРУ Уильяма Бернса в Европу на переговоры с Израилем, Египтом и Катаром для заключения сделки с ХАМАС. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что Бернс встретится с руководителями египетской и израильской разведок Аббасом Камелем и Давидом Барнеа, а также премьер-министром правительства Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

Сделка Израиля с ХАМАС, которую хочет обсудить глава ЦРУ, подразумевает освобождение всех заложников палестинского движения и самое длительное прекращение огня с начала обострения.

Эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября после того, как ХАМАС нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал атаковать объекты в секторе Газа, в том числе гражданские.

Накануне Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США предварительно утвердили условия временного перемирия и обмена заложниками в палестинском анклаве. Огонь планируется приостановить на месяц.

США Израиль Египет Переговоры Конфликт Израиля и Палестины Катар
25 января 2024, 19:50
США решили поменять принцип своего присутствия в Ираке
Pxhere
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США и Ирак в ближайшее время начнут переговоры о переходе от коалиционного присутствия в государстве к устойчивому двустороннему сотрудничеству в рамках Высшей военной комиссии. Об это сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, чьи слова привело РИА «Новости».

«Высшая военная комиссия обеспечит переход к устойчивому двустороннему сотрудничеству в области безопасности», - подчеркнул он.

Чиновник не уточнил, о чем именно идет речь: о выводе войск или о сокращении контингента в Ираке, который насчитывает около 2,5 тысячи американских военнослужащих. Стороны обсудят наиболее эффективную эволюцию международной военной коалиции.

Ранее в США подняли вопрос о выводе войск из Сирии. Власти Соединенных Штатов не видят дальнейших задач для сохранения контингента, заявил старший научный сотрудник и директор программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока Чарльз Листер.

Военные базы США в Сирии подвергаются атакам с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке. Например, 12 января под удар попал американский объект в провинции Дейр-эз-Зор, сообщал сайт kp.ru.

США Сирия Военные Ирак
25 января 2024, 17:15
Азербайджан решил выйти из Совета Европы
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Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Как сообщило агентство Trend, страна также может отказаться от признания юрисдикции ЕСПЧ.

Причиной стало решения ПАСЕ приостановить участие азербайджанской делегации в деятельности ассамблеи. Власти Азербайджана увидели в этом попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс страны.

Поведение ПАСЕ назвали позорным и обвинили в попытке говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Государство не намерено мириться с таким несправедливым и предвзятым отношением.

«Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы в ответ на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы не утверждать полномочия азербайджанской делегации», - уточнили журналисты.

В ассамблее решились на «провокационный шаг», отказывая признавать полномочия государства. ПАСЕ мотивировала этот выпад тем, что их наблюдателей не пригласили на президентские выборы. Но отношение организации к республике обострилось еще раньше. Осенью 2023 года ПАСЕ транслировала однобокую позицию и обвинила Азербайджан в насильном изгнании армян из Нагорного Карабаха, сообщил сайт kp.ru.

Ранее ПАСЕ призвала объявить Владимира Путина «нелегитимным» президентом после окончания срока его полномочий в 2024 году. МИД России заявил о никчемности ассамблеи после такого заявления. Легитимность глав государств определяет воля граждан, а не «заказные заключения международных организаций».

Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Как сообщило агентство Trend , страна также может отказаться от признания юрисдикции ЕСПЧ.

ПАСЕ Отношения Европа Россия Владимир Путин Азербайджан
25 января 2024, 16:16
Нарушение всех процедур. Запад показал истинное отношение к Международному праву и Уставу ООН
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Военный российский самолет Ил-76, на борту которого находились украинские пленные, сбили под Белгородом. Россия потребовала провести срочное заседание в Совете Безопасности Организация Объединенных Наций, но председательствующая Франция отодвинула переговоры. Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный заявил «360», что этот случай наглядно демонстрирует, как Запад на самом деле относится к Международному праву и Уставу ООН.

Подлесный пояснил, что международное расследование по крушению самолета с украинскими военными может назначить Совет Безопасности ООН, но для этого сначала необходимо собрать совет. Франция, председательствующая сейчас в СБ, обязана по требованию постоянных членов органа немедленно провести его, если потребуется.

«Россия как постоянный член Совета Безопасности потребовала собрать его немедленно. Франция отказалась и перенесла на пятницу. Она повторила тот же трюк, как было с Бучей , когда Великобритания председательствовала в СБ, и Россия хотела немедленно собрать заседание. Великобритания назначила его в нарушение всех процедур только через три дня. Это еще раз говорит о том, как относятся к Международному праву и Уставу ООН западные страны», - отметил спикер.

Расследованию быть Заседание СБ ООН по вопросу катастрофы с самолетом Ил-76 назначили на 26 января. Россия, уверен политолог, обязательно поставит вопрос о назначении международного расследования по крушению лайнера.

«Скорее всего, это решение заблокируют. То есть, его не назначат, но это не отнимает у России право самой провести расследование авиапроисшествия и привлечь к нему международных экспертов, что, по моему прогнозу, будет сделано. Россия организует процедуру, пригласит международных экспертов. Таким образом она будет иметь международный характер», - заявил Подлесный.

Страх Украины Международное расследование невыгодно для Киева, потому что его могут признать виновным в крушении борта, отметил социолог.

«Слишком много фактов указывают на то, что именно Украина сбила самолет со своими же пленными. Соответственно, раз это невыгодно украинской стороне, то США, Великобритания, Франция, скорее всего, заблокируют решение», - сказал спикер.

Россия предоставит факты, но резолюцию с большой вероятностью отклонят. Максимум, считает политолог, что сделают - решат, что сбивать самолеты, не имеющие вооружения, плохо.

«Но международное расследование все равно будет, и Россия его организует», - заключил он.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко заявил, крушение самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области еще раз показало, что Украине плевать на своих военнослужащих , ее главная цель - навредить России. ВСУ могли пойти на такой шаг из-за неудач на линии боевого соприкосновения, предположил он.

Великобритания Военные Самолеты Россия Франция ООН
25 января 2024, 14:31
Японца приговорили к смертной казни за поджог аниме-студии
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Окружной суд Киото огласил приговор по делу о поджоге анимационной студии Kyoto Animation Co. Японца Синдзи Аоба признали виновным в совершении преступления, его приговорили к смертной казни. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Защита подсудимого настаивала на смягчении приговора из-за психических проблем мужчины. Адвокаты заявили, что в момент поджога Синдзи Аоба страдал бредом. Судья не принял доводы защиты и подчеркнул, что подсудимый не находился в состоянии умственной недееспособности.

«Синдзи Аоба приговорен к смертной казни за поджог компании Kyoto Animation Co», - отметили в издании.

В агентстве указали, что поджигатель совершил преступление из-за убеждения в воровстве идеи его романа. По словам осужденного, он ранее участвовал в конкурсе Kyoto Animation Co и представлял студии свою работу.

Злоумышленник сам оказался в числе пострадавших от пожара - на заседание суда его привезли в инвалидной коляске, добавили в издании.

Ранее в США впервые решили провести смертную казнь с помощью азота. Методом азотной гипоксии лишат жизни преступника, который убил женщину по заказу ее супруга-священника.

Поджоги Пожары Суд Преступления Япония Смертная казнь Приговоры

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