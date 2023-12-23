Байден отправился на праздничные каникулы
Президент США Джо Байден встретит Рождество в своей загородной резиденции, а на Новый год отправится на Карибы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Президент в субботу, 23 декабря, поедет в загородную резиденцию Кэмп Дэвид, где проведет рождественские праздники. Уже во вторник он вместе с супругой вернется в Белый дом», - сообщила пресс-служба.
После ночи в Вашингтоне Байдена отправится на Карибы встречать Новый год.
«В среду Байден и первая леди поедут на Виргинские острова, где останутся на новогодние праздники в Санта-Крус», - добавили в Белом доме.
В Соединенных штатах Рождество празднуют 25 декабря. В прошлый раз Байден встречал Новый год также на острове Санта-Крус.
Американский президент утвердил оборонный бюджет страны в размере 886,3 миллиарда долларов на следующий год. Из этой суммы 800 миллионов предусмотрели на поддержку киевского режима.