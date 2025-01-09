09 января 2025, 07:24

Байден отменил поездку в Италию из-за пожаров в Калифорнии

Global Look Press
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Американский лидер Джо Байден отказался от визита в Италию, чтобы сосредоточиться на мерах по урегулированию продолжающихся пожаров в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее процитировало РИА «Новости».

«Президент принял решение отменить запланированную поездку в Италию, чтобы продолжить направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров», - сказала она.

Карин Жан-Пьер отметила, что Байден встретился со спасателями и правоохранителями, а также ввел режим масштабного бедствия в штате. Это не только поможет местным властям ликвидировать последствия пожаров, но и даст возможность жителям воспользоваться федеральной помощью. В нее входят пособия на ремонт домов, временное жилье, недорогие займы на покрытие потерь имущества и другие программы для помощи людям.

Специалисты еще не закончили оценивать ущерб от пожаров в Калифорнии, но в дальнейшем помощь местным жителям могут расширить.

Спасатели Италия Пожары Калифорния Джо Байден
09 января 2025, 08:19
Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Global Look Press
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Объявление номинантов на премию «Оскар» перенесли из-за природных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на письмо киноакадемии США.

«Объявление номинантов на предстоящую премию „Оскар“ перенесено с пятницы, 17 января, на воскресенье, 19 января, из-за лесных пожаров», - уточнили организаторы мероприятия.

Срок голосования по выбору номинантов продлили на два дня - до 14 января.

Администрация президента США Джо Байдена ранее ввела в Калифорнии режим масштабного стихийного бедствия , чтобы местным властям было проще ликвидировать последствия сильнейших пожаров.

Распоряжение даст жителям округа Лос-Анджелес возможность воспользоваться федеральной помощью. Они смогут получить пособия на временное жилье и ремонт домов.

США Пожары Лесные пожары Кино Премия «Оскар»
09 января 2025, 08:14
Маск одним словом ответил на критику властей Калифорнии на фоне масштабных пожаров
Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал правительство штата Калифорния на фоне масштабных и разрушительных природных пожаров. Об этом бизнесмен заявил в соцсети Х.

Предприниматель ответил на пост одного из пользователей, выразившего мнение, что у Калифорнии худшие власти среди всех Соединенных Штатов.

Автор публикации назвал политику калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома «неудачной» в области управления лесными и водными ресурсами.

«Правда», - ответил Маск.

По информации американских СМИ, из-за пожаров в Калифорнии уже погибли пять человек.

Из-за происходящего президент США Джо Байден отменил поездку в Италию и ввел режим масштабного бедствия в штате. Это позволит местному правительству ликвидировать последствия возгораний, а жители смогут воспользоваться федеральной помощью.

США Пожары Лесные пожары Соцсети Илон Маск Калифорния Джо Байден
09 января 2025, 06:12
Британский парламент отказался расследовать массовые изнасилования детей
Freepik
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Британский парламент проголосовал против расследования массовой сексуальной эксплуатации детей в стране. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Предложение консерваторов заново начать национальное расследование скандала с бандами насильников было отклонено депутатами несмотря на критику этих „политических игр“», - сказано в сообщении.

По данным журналистов, 364 депутата отклонили инициативу о расследовании, а за выступили лишь 111 депутатов.

Как отмечает телеканал, голосование носило в основном символический характер и было направлено на то, чтобы оказать давление на партию лейбористов после того, как комментарий американского миллиардера Илона Маска снова привлек внимание к этой проблеме.

Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в участии в массовых изнасилованиях и призвал, чтобы его отправили в отставку. Он назвал премьера «злом».

Ранее стало известно, что главарь банды насильников из Рочдейла по-прежнему живет и трудится в городе, несмотря на то, что судья еще 10 лет назад предписал депортировать его.

Великобритания Дети Скандалы Премьеры Изнасилования Илон Маск Кир Стармер
09 января 2025, 05:56
Байден ввел режим масштабного стихийного бедствия в Калифорнии
Global Look Press
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Администрация президента США Джо Байдена ввела режим масштабного стихийного бедствия в Калифорнии, чтобы облегчить местным властям ликвидацию последствий сильнейших пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Этот режим позволит жителям округа Лос-Анджелес воспользоваться федеральной помощью.

«Помощь включает в себя пособия на временное жилье и ремонт домов, недорогие займы для покрытия имущественных потерь и другие программы для помощи частным лицам и владельцам бизнеса, чтобы оправиться от последствий стихийного бедствия», - сказано в заявлении Белого дома.

Также федеральную помощь направят местным властям и некоммерческим организациям для проведения аварийных работ. Помимо ликвидации последствий, деньги потратят на меры по предотвращению стихийных бедствий по всему штату в будущем.

В администрации подчеркнули, что оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена.

В результате перекинувшегося на элитный район Лос-Анджелеса разбушевавшийся лесной пожар, многие мировые знаменитости лишились своих домов. Перис Хилтон в пожаре потеряла особняк стоимостью 8,4 миллиона долларов, дома Энтони Хопкинса и особняк Тома Хэнкса тоже сгорели дотла.

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