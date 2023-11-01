Байден откажется подписывать закон о выделении денег Израилю без помощи Украине

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Администрация президента США изучила законопроект, который внесли члены Республиканской партии. Они предложили выделить деньги на помощь Израилю , сократив финансирование Налоговой службы и отказавшись от трат на другие приоритеты национальной безопасности.

«Этот законопроект вреден для Израиля, Ближнего Востока и нашей собственной национальной безопасности. <…> Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов <…> будет иметь глобальные последствия», - заявили в Белом доме.

Чиновники посчитали, что предложение республиканцев «привнесет партийность» в поддержку Израиля и проигнорирует необходимость снабдить гуманитарной помощью жителей сектора Газа, поддержать Украину и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Президентская администрация предупредила, что Джо Байден воспользуется правом вето, если конгресс примет этот закон.

Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон потребовал отчитаться о расходовании выделенных Украине средств американских налогоплательщиков. Он заявил, что Белый дом должен сформулировать цель поддержки киевского режима.