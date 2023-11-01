Байден откажется подписывать закон о выделении денег Израилю без помощи Украине
Президент США Джо Байден откажется помогать Израилю отдельно от Украины. Административно-бюджетное управление Белого дома предупредило, что если конгресс примет такой закон, глава государства наложит на него вето. Об этом сообщила газета The Hill.
Администрация президента США изучила законопроект, который внесли члены Республиканской партии. Они предложили выделить деньги на помощь Израилю , сократив финансирование Налоговой службы и отказавшись от трат на другие приоритеты национальной безопасности.
«Этот законопроект вреден для Израиля, Ближнего Востока и нашей собственной национальной безопасности. <…> Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов <…> будет иметь глобальные последствия», - заявили в Белом доме.
Чиновники посчитали, что предложение республиканцев «привнесет партийность» в поддержку Израиля и проигнорирует необходимость снабдить гуманитарной помощью жителей сектора Газа, поддержать Украину и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Президентская администрация предупредила, что Джо Байден воспользуется правом вето, если конгресс примет этот закон.
Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон потребовал отчитаться о расходовании выделенных Украине средств американских налогоплательщиков. Он заявил, что Белый дом должен сформулировать цель поддержки киевского режима.