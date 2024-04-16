Байден отказался публично отвечать на вопросы в рамках дела об импичменте

«Ваше расследование по импичменту завершено. Мы отклоняем ваше приглашение президента Байдена дать показания», - ответил он.

Рихард Заубер сказал, что Джо Байден не сделал ничего плохого. Советник президента обвинил Джеймса Комера в выдвижении ложных и необоснованных обвинений. В ответ конгрессмен заявил, что президент отказался публично ответить на прямые вопросы из приглашения.

Члены Республиканской партии потребовали провести расследование из-за бизнес-махинаций сына президента, Хантера Байдена. По информации телеканала, дело застопорилось, потому что конгрессмены не нашли доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена и не набрали необходимого для импичмента количества голосов.

Джо Байден и его жена Джилл отчитались о доходах в 2023 году. Они заработали на 40 тысяч долларов больше, чем год назад.