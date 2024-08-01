Байден отказался контактировать с Путиным

Американский чиновник пояснил, что на контакты на высшем уровне по этому вопросу не проводились. Сам Байден не посчитал это целесообразным.

«У меня нет необходимости говорить с Путиным», - сказал глава Белого дома.

Сегодня состоялся масштабный обмен заключенными из нескольких стран. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев по этому поводу высказался, что предатели России лучше бы сгнили в тюрьме, а вот россиян, работавших на Россию и ее народ, было полезнее вытащить.

В ФСБ официально подтвердили возвращение на Родину восьми россиян с детьми , находившихся в застенках ряда натовских стран.

Ранее Путин помиловал нескольких заключенных, включая американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, чтобы обменять граждан России, томившихся в тюрьмах государств альянса.