Байден от имени обеих партий пообещал Зеленскому продолжение помощи
Не только Демократическая, но Республиканская партия поддержит продолжение военной, финансовой и гуманитарной помощи киевскому режиму. Президент США Джо Байден сказал об этом лидеру Украины Владимиру Зеленскому, сообщил Белый дом.
Телефонный разговор состоялся накануне обращения американского президента к народу по поводу обострения палестино-израильского конфликта и продолжения российской спецоперации. Президенты обсудили боевые действия и перспективы оказания помощи.
«Байден подчеркнул продолжающуюся сильную двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах защиты Украины ее суверенитета, территориальной целостности и демократического будущего», - сообщили в администрации.
Члены Республиканской партии в палате представителей конгресса США выступили против объединения помощи Украине и Израилю. Политики настояли на том, что правительство должно заняться решением внутренних проблем, например, миграционного кризиса и медобеспечения.