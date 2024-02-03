Байден ошибочно заявил о гибели своего сына в Ираке

Американский лидер позвонил родителям военнослужащего, который стал жертвой удара дроном по американской базе на границе Сирии и Иордании. Байден сказал им, что потерял сына в Ираке.

Однако, Байден-младший скончался в мае 2015 года в Мемфисе штата Теннесси от рака мозга. Это произошло через пять лет после возвращения из Ирака.

Глава Белого дома впервые рассказал о смерти сына в Ираке в мае 2023 года во время выступления перед морскими пехотинцами в Японии. Спустя месяц он повторил эту же историю студентам одного из колледжей Северной Каролины.

Оговорки 81–летний лидер США продолжает делать регулярно. Так в поздравлении евреев с Ханукой, он рассказал, как его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября.