Байден оправдался за поражение Харрис

«В чрезвычайных обстоятельствах она выступила и возглавила историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно достичь, руководствуясь сильными моральными принципами и четким видением страны», - сказал он.

Байден восхитился Харрис и назвал выбор ее кандидатуры от Демпартии лучшим решением. Президент сказал, что она продолжит бороться и останется лидером для многих американцев.

Республиканец Дональд Трамп получил 277 голосов выборщиков и одержал победу на президентских выборах. Изначально от Демпартии выдвинулся Байден, но после неудачных дебатов он снял свою кандидатуру в пользу Харрис.