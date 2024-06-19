«Байден позорит нас на мировой арене. В эти выходные он превратил США в насмешку по всему миру», - сказал он.

Американский президент заблудился на саммите «Большой семерки». Затем стало известно о том, что незадолго до этого на мероприятии в Лос-Анджелесе экс-президенту Бараку Обаме пришлось за руку увести замершего Байдена со сцены - по мнению Трампа, как ребенка. Республиканца возмутила реакция Белого дома на произошедшее - чиновники обвинили СМИ в фейках.

Заместитель пресс-секретаря президента США Эндрю Бейтс заявил, что на мероприятии 10 июня Байден не замирал, а осматривал толпу сторонников. Он обвинил журналистов в нежелании признать успехи президента в управлении страной.