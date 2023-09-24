Байден оконфузился при рассказе истории, которую на днях повторил дважды

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Американский лидер начал рассказывать про своего сына, но потерял линию повествования.

«Вы знаете, когда я был вице-президентом, в конце срока администрации Обамы-Байдена, у меня не было намерения снова бороться за пост. Я только что потерял своего сына Бо», - отметил Байден.

Он хотел продолжить рассказ, но запнулся, заявив, что хотел бы, чтобы слушатели познакомились с его покойным сыном. Президент США стал делать долгие паузы и в итоге перешел на другую тему.

«Я собирался писать книгу, я не собирался снова бороться за пост», - сообщил он.

Ранее Байден повторил почти слово в слово одну и ту же историю на встрече со спонсорами его кампании по переизбранию. Американский лидер вспомнил выступление ультраправых в августе 2017 года в Шарлотсвилле. Он назвал его переломным моментом, а через пару минут решил снова рассказать ту же историю с небольшими изменениями.