Байден оказался не готов предотвратить шатдаун в США

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«Если бы я знал это, я бы уже это сделал», - сказал Байден.

Конгресс США должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до 1 октября, когда подходит срок окончания текущего финансового года. Но конгрессмены не смогли достичь консенсуса в этом вопросе.

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти ранее предупредил о вынужденной приостановке американского правительства из-за того, что конгресс не может принять бюджет страны.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила с предложением инициировать импичмент президенту США Джо Байдену. Такое заявление она озвучила после сообщения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина о причастности Белого дома к коррупции.

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Президент США Джо Байден заявил, что у него нет решений по предотвращению шатдауна - остановки работы правительства. Американский лидер не знает, какие действия нужно для этого предпринять. Его слова привело РИА «Новости».